Les transactions marquantes de l'année

(Québec) Voilà 2016 qui s'achève. Au Québec, la vente de RONA et des restaurants St-Hubert a alimenté les débats. Dans la capitale nationale, la nouvelle mouture du Phare et l'ouverture du Bora Parc, quelques jours à peine après le décès de son fondateur, Guy Drouin, ont été les événements marquants sur la scène économique. Voici notre revue de l'année en rafale.

Squeeze Studio Animation et Nova Film obtiennent les prix de l'entreprise de l'année lors du gala des Fidéides de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

IPL, de Saint-Damien, fait des emplettes aux États-Unis et met le grappin sur l'un de ses concurrents, Encore Industries, pour la somme de 35 millions $US.

L'Intrarosa, aussi appelé le «viagra féminin», un produit développé par l'équipe du docteur Fernand Labrie, pourra être vendu aux États-Unis.

Afin de soutenir l'innovation et de favoriser le développement social, industriel, technologique et numérique de la région, 14 acteurs du développement économique et de la recherche s'associent pour former la Coalition FORCE 4.0.

Normandin investira 14 millions $ à Lévis pour rénover l'Hôtel Bernières et construire un nouveau restaurant.

Groupe Dallaire présente un Phare - un projet de 650 millions $ - revu et «bonifié».

Industrielle Alliance se dote d'un budget de 300 millions $US afin de poursuivre sa croissance aux États-Unis.