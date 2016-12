Faits divers et histoires d'êtres humains

(Québec) Même si les régions de Québec et de Lévis sont reconnues parmi les plus sécuritaires au Canada au chapitre de la criminalité, 2016 prouve qu'il est parfois impossible de se prémunir contre la négligence ou la bêtise humaine. L'année nous a aussi servi des histoires émouvantes causées par de triste coups du sort. Le Soleil a recensé quelques-uns de ces récits marquants.

Le Soleil apprenait récemment que l'automobiliste impliqué aurait subi une crise d'épilepsie et conduisait son véhicule contre l'avis d'un médecin donné le matin même. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales évalue la possibilité de porter une accusation.

Un groupe Facebook pour venir en aide financière au père était mis en ligne au lendemain du drame. Plus de 55 000$ ont été amassés. Rarement a-t-on vu autant de témoignages de sympathie et d'appui.

Le mercredi 10 août, Marie-Pier Gagné, 27 ans, a été heurtée mortellement alors qu'elle était aux feux piétons sur le terre-plein du boulevard Laurier. La future maman avait un rendez-vous au CHUL pour s'assurer que sa grossesse se déroulait bien malgré deux jours de retard sur sa date d'accouchement. L'enfant qu'elle portait, Alexe, a été sauvée in extremis .

La police a mis une semaine avant d'arrêter Thierno-Oury Barry, 19 ans, principal accusé lié à quatre cas d'agression sexuelle allégués et une quinzaine d'introductions par effraction. Il aurait agi à l'aide d'un complice qui habite dans les résidences étudiantes.

Le récit a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale où le ministre de la Santé avait assuré que Mme Dupuis avoir donné un consentement éclairé à plusieurs reprises et que l'accès à sa chambre n'avait pu être bloqué.

Un homme avait alors pris la fuite d'un domicile de Lac-Beauport avec un bambin d'un an avant d'être retrouvé et arrêté dans un immeuble de la 3 e Avenue. Aucune accusation n'avait été portée contre lui à l'époque.

La découverte du corps de Catherine Racine Ouellet, 26 ans, le 30 novembre sur un terrain privé du nord de la ville après sa disparition rapportée en mars soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.

Trois gardiens qui ont utilisé la caméra de façon inappropriée ont déjà perdu leur emploi. Six autres policiers à qui on reprochait de ne pas avoir dénoncé leur collègue ont finalement été acquittés par le comité.

L'intimé s'en servait «pour visionner et zoomer dans les chambres de l'hôtel le Hilton en s'attardant principalement lorsqu'il pouvait constater la présence d'occupants dans celles-ci», relate le comité.

Les faits se sont produits entre le 1 er avril 2010 et le 4 février 2012 à l'aide de ce qui est devenu la célèbre caméra de sécurité 81 installée au sommet du parlement.

Le Comité de déontologie policière mettait un terme en août à une histoire qui faisait jaser depuis bien des années sur la colline Parlementaire. Le sergent Stéphane Demers, membre de la Sûreté du Québec, perdait son insigne pour avoir épié des ébats sexuels dans les hôtels Hilton et Delta à l'aide d'une caméra de surveillance de l'Assemblée nationale.

Le chroniqueur politique Jean Lapierre, quatre membres de sa famille et deux membres d'équipage sont décédés dans un accident d'avion survenu aux Îles-de-la-Madeleine.

Un rapport préliminaire du Bureau de la sécurité des transports a révélé que l'altitude et la vitesse de l'avion étaient trop élevées au moment de son approche pour l'atterrissage. Puis, lors du déclenchement du pilote automatique, le Mitsubishi MU-2B-60 s'est fortement incliné vers la droite avant son impact fatal.

Les insulaires d'origine se rendaient assister aux funérailles de leur père, Raymond C. Lapierre, décédé la veille de la maladie de Parkinson. Ils allaient rejoindre leur mère et une de leurs soeurs, qui vivent dans l'archipel.

Le chroniqueur politique Jean Lapierre, quatre membres de sa famille, dont sa femme Nicole Beaulieu, et deux membres d'équipage sont décédés dans un accident d'avion survenu le mardi 29 mars à 11h40 aux Îles-de-la-Madeleine.

L'hypothèse la plus plausible serait qu'il a heurté une ligne à haute tension d'Hydro-Québec près du 812, chemin des Îles. Reste maintenant à savoir dans quelles circonstances.

Yves Savard, un pilote de 63 ans, et Clara Cossec, une jeune femme d'origine française à qui il faisait faire une visite de la région, sont décédés le 10 décembre dans l'écrasement d'un petit avion, qui a plongé dans la rivière Etchemin dans le secteur Pintendre, à Lévis.

Interrogé par Le Soleil, l'un d'eux assumait ses actes, mais se défendait d'être raciste. Il attribuait son comportement à l'alcool et à une mauvaise gestion de la colère, ajoutant que ça aurait pu être n'importe qui. Il a finalement plaidé coupable à une accusation de voies de fait. Un autre jeune a aussi été accusé dans ce dossier.

L'histoire a même pris une dimension politique. Le maire de Québec avait réagi, affirmant que «ce n'est pas trois petits cons qui vont défaire la réputation de la ville». Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la ministre de l'Immigration du Québec, Catherine Weil, ont dénoncé ce geste «d'intolérance».

Une bagarre entre des jeunes de Québec en état d'ébriété et un touriste ontarien de confession sikhe a fait le tour du Canada en avril après la diffusion d'une vidéo mise en ligne. Selon la victime, l'attaque affichait un caractère raciste.

Le mois de mai commençait sur une bien triste note à Saint-Raymond dans Portneuf. Un incendie d'une rare intensité a pris naissance dans la nuit dans un immeuble de logements de la rue Saint-Ignace.

Au total, le sinistre a détruit quatre bâtiments résidentiels et commerciaux, dont celui qui abritait le distributeur local de câble Déry Télécom et la télévision communautaire et les archives qu'elle possédait.

Les bâtiments commerciaux avaient pignon sur la rue Saint-Joseph, principale artère de la municipalité dont l'architecture fait la fierté de la communauté. Par miracle, personne n'a été blessé.

Au lendemain de la tragédie, le maire Daniel Dion insistait sur l'importance de reconstruire avec le souci de conserver le patrimoine.

La ville, habituellement connue pour ses inondations avec les débordements répétés de la rivière Sainte-Anne, a aussi été forgée par les incendies. En 1899, un feu avait détruit 40 maisons de la rue Saint-Joseph, jetant 60 familles à la rue.