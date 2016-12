Des arts visuels à explorer

La bibliothèque la nuit

Assurément un gros coup pour le Musée de la civilisation, qui a pu compter sur l'affection de Robert Lepage pour sa vie natale, et d'une relation professionnelle déjà établie, pour proposer la géniale La bibliothèque la nuit. L'exposition créée avec l'auteur Alberto Manguel propose une visite virtuelle, en immersion 360 degrés, de 10 bibliothèques réelles et imaginaires à travers le monde, la nuit. Notez l'aspect presque paradoxal de la proposition: des livres, qui contiennent le savoir depuis la nuit des temps, et la nouvelle technologie qui les rendent supposément obsolètes. Mais c'est surtout l'expérience d'immersion sensorielle totale qui frappe l'imagination. Cette sensation de se déplacer dans l'espace, tout en restant au même endroit. Un must de 2016. Qui se prolonge jusqu'au 2 avril 2017.

Le pavillon Lassonde

Le Musée national des beaux-arts du Québec jouait gros avec l'inauguration de son nouvel espace, un agrandissement de 103 millions $ qui double presque sa superficie d'exposition. Quinze ans après en avoir rêvé, le grandiose pavillon a enfin dévoilé ses charmes, le 24 juin. Ses concepteurs ont cherché des effets wow, avec une architecture exceptionnelle pour mettre en valeur les trésors de sa collection d'art contemporain. C'est réussi: la cathédrale de verre aux lignes épurées et aux espaces grandioses gorgés de lumière séduit autant par sa beauté que sa convivialité. On y déambule ébahi et charmé par son aspect, ses lignes, son imposante fenestration et son monumental escalier. En fait, le visiteur s'y sent bien partout et autant y flâner que découvrir ses expositions. Un gros moment de notre année artistique.

Virage sensible au Mois Multi

Installations du Mois Multi à la Méduse

La 17e mouture du Mois Multi était la première sous l'égide de la nouvelle commissaire, Ariane Plante. Celle-ci souhaitait réfléchir les arts multi et électroniques comme manière de réenchanter le monde et nous proposait d'abord de l'observer, dans toute sa complexité et sa beauté, et de nous laisser happer par des oeuvres lentes, contemplatives et intimes. Le voyage d'hiver de Keith Kouna a été un magnifique prélude à cette plongée, qui s'est poursuivie notamment avec Gloria, un concert immersif de Mykalle Bielinski, et Le pavillon des immortels heureux, de Marcelle Hudon et Maxime Rioux, entre concert, spectacle de marionnettes et installation.

Symposium de Baie-Saint-Paul

Destinations imaginaires, vues aériennes et routières, paysages portuaires, écosystèmes, migrations... les 12 artistes qui travaillaient devant public pendant tout le mois d'août au 34e Symposium de Baie-Saint-Paul ont réfléchi aux multiples déclinaisons de la mobilité. Inspirée par le roman Six degrés de liberté de Nicolas Dickner, la commissaire Marie Perrault a ouvert la porte aux voyages artistiques les plus divers. Samuel Breton, qui a remporté le prix du public, démystifiait image par image le faux Inuit de Nanouk l'Esquimau et la valeur identi-taire des bottes Sorel. Eveline Boulva s'est intéressée au hideux boulevard Sainte-Anne alors que Patrick Beaulieu s'est lancé dans de courtes expéditions performa-tives à la recherche de lieux irréels, à bord d'un vieux Dodge qu'il a baptisé El Perdido... Des initiatives inventives, présentées de manière sympathique et articulée.

Installations. À grande échelle: coup d'envoi monumental

De Ferron à BGL, Installations et The Flux and The Puddle au MNBAQ.