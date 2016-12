Des moments de télé mémorables

L'année 2016 sous plusieurs angles: en objets, en coups de coeur, en caricatures, en photos, en percées scientifiques et en quiz. »

Un tournant. Plusieurs sont d'avis que cette entrevue du 1er mai a entraîné la démission de Pierre Karl Péladeau comme chef du Parti québécois. Julie Snyder, qui acceptait pour la première fois l'invitation de Guy A. Lepage pour une longue entrevue, a voulu rappeler l'importance de la famille et les sacrifices que celle-ci exigeait. Sa présence très attendue a fait grimper l'auditoire à 1 739 000 curieux et multiplié les spéculations sur son avenir à TVA.

«Est-ce qu'elle a survécu?» s'est fait demander tout l'été Guylaine Tremblay. Tout le monde a retenu son souffle en voyant Marie Lamontagne vouloir mettre fin à ses jours dans le dernier épisode du printemps d'Unité 9, le 29 mars. Et qu'allait-il arriver à Normand Despins (François Papineau), que la détenue Sizzla (Ayisha Issa) a sauvagement attaqué avec un stylo? Une finale choc!

Guylaine Tremblay et Patrice L'Écuyer dans Unité 9

Dans L'imposteur, tout l'automne à TVA, Marc-André Grondin aura offert parmi les meilleures performances d'acteurs de notre année télé. Il fallait se montrer convaincant pour nous faire croire à cet imposteur, qui emprunte l'identité d'un autre individu, le temps de rembourser ses dettes et de se refaire une vie décente. La série du trio Piérard-Dansereau nous aura aussi révélé un réalisateur à surveiller dans les prochaines années, Yan Lanouette Turgeon.

L'émission de France Beaudoin, qui avait déjà fait ses preuves depuis sept ans, a repris du service sur les chapeaux de roues avec une spéciale Céline Dion, le 17 septembre. Pendant plus d'une heure et demie, la chanteuse aura vécu un mélange explosif de surprise, d'émotion et d'exaltation devant le spectacle qui lui était offert. Des variétés à leur meilleur.

***

Et aussi...

› Privée de crédits d'impôt, BazzoTV est retirée de la grille de Télé-Québec en janvier.

› Les pays d'en haut d'ICI RC Télé triomphent des Jeunes loups de TVA dans les sondages, les lundis soir d'hiver.

› En mars, Le Soleil annonce que Josée di Stasio revient à la télévision après avoir combattu un cancer du sein.

› Pierre Craig annonce en avril qu'il quitte l'animation de La facture après 13 ans de service.

› En octobre, Pierre Bruneau fête ses 40 ans comme chef d'antenne à TVA.