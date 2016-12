La littérature sous le signe du changement

À l'inverse des saisons, le Bureau des affaires poétiques (BAE), qui organisait chaque année à Québec le Mois de la poésie, est mort au printemps avant de renaître officiellement à l'automne. L'organisme peinait à financer son événement phare, qui venait pourtant de connaître sa plus faste présentation en mars 2016. Au cours de l'été, plusieurs actions ont été menées, dont la formation d'un nouveau C. A. et la nomination de Jacques Blanchet (Matins créatifs) comme directeur général. En octobre, le BAE confirmait qu'un 10e Mois de la poésie se tiendrait en mars 2017.

Événement incontournable de la littérature dans la région, Québec en toutes lettres a placé sa septième édition sous le signe du polar et de la noirceur. On a entre autres pu assister à un singulier échange aux accents jazz entre Gilles Archambault et Stanley Péan, ainsi qu'à de nombreuses activités mettant en lumière les auteurs du genre comme Chrystine Brouillet et Martin Michaud. La magnifique Maison de la littérature (photo), qui fêtait son premier anniversaire, a de nouveau été mise en valeur.