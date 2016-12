La musique classique, audace et émotion

Fin avril, au Palais Montcalm, nous avons eu un double coup de coeur pour la chef Mei-Ann Chen et la pianiste Marika Bournaki, toutes deux invitées par l'Orchestre symphonique de Québec; deux femmes vives, pleines de caractère et passionnées par la musique. La directrice musicale de l'Orchestre symphonique de Memphis et de la Sinfonietta de Chicago, habitée par une fougue hors du commun, est une capitaine passionnée et passionnante à observer. Marika Bournaki a embrassé le Concerto pour piano en la mineur de Schumann avec délicatesse et vivacité. Le piano se faufilait à travers le flot continu de l'orchestre et participait pleinement à la broderie musicale.