La danse, coups de coeur et anniversaire

Monumental de The Holy Body Tattoo

On a vraiment été happés par cette pièce créée il y a 10 ans et présentée au Grand Théâtre en avril. La musique du groupe mythique montréalais Godspeed You! Black Emperor nous a envoûtés dès les premières notes. Et que dire des danseurs sinon qu'ils étaient majestueux. Perchés sur des socles blancs, ils en imposaient par leur stature et leur talent à rendre les mouvements créés par Noam Gagnon et Dana Gingras de la compagnie vancouvéroise The Holy Body Tattoo. Une pièce qui a clôturé avec force la saison de danse 2015-2016.

Les 20 ans de La Rotonde

L'organisme a fait beaucoup pour la danse depuis sa création. En plus d'encourager les chorégraphes d'ici, La Rotonde diffuse et coprésente plusieurs spectacles à la salle Multi de Méduse et au Grand Théâtre, notamment. Son projet le plus important en ce moment est certainement l'aménagement de la Maison pour la danse, rue du Roi, dans le quartier Saint-Roch. Les travaux ont déjà débuté et nous devrions voir le résultat final au printemps. La Maison pour la danse offrira six studios et sera dédiée à la recherche, à la production et à la présentation d'oeuvres chorégraphiques. Elle proposera aussi des cours de danse et de perfectionnement. Un point central et un lieu de rencontre pour tous les danseurs de Québec.

Corps amour anarchie de PPS Danse

