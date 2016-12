Les potins de l'année

A pour Jennifer Aniston

L'ex-Rachel de Friends a montré son ras-le-bol. Il faut dire qu'à chacune de ses apparitions publiques, elle est scrutée de la tête aux pieds et que dans sa vie intime, elle est poursuivie par les paparazzis. En avril, l'actrice de 47 ans était sacrée la plus belle femme au monde selon le magazine People. En juillet, elle a exprimé son exaspération devant toute l'attention médiatique qu'elle reçoit dans une lettre au Huffington Post, soulignant que son statut matrimonial, le fait qu'elle n'ait pas d'enfant et même ses mamelons étaient dénigrés! L'annonce du divorce de son ex, Brad Pitt (voir lettre B), n'a rien fait pour éloigner d'elle les projecteurs.

B pour Brangelina (photo principale)

C'est LA séparation de l'année. Celle qu'on n'avait pas vue venir. Quoique... Des rumeurs faisaient état des difficultés d'Angelina Jolie et de Brad Pitt - couple glamour s'il en est un - depuis quelques mois déjà. Le 20 septembre, la nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans le monde médiatique. Le couple mettait fin à 2 ans de mariage et 12 années de relation. L'actrice a demandé la garde de leurs six enfants prétextant que Pitt avait été violent avec eux (allégations fausses selon une enquête du FBI) et qu'il abusait d'alcool et de cannabis. Une histoire à suivre en 2017. #ripbrangelina

C pour Mariah Carey

La très naturelle et discrète (!) chanteuse a démontré encore une fois toute sa flamboyance cette année. Il y a d'abord eu ses fiançailles en janvier avec le milliardaire australien James Packer et cette bague ornée d'un diamant de 35 carats, rien de moins. Et puis l'abrupte séparation fin octobre. Il semble que la chanteuse, mère de jumeaux de 5 ans avec son ex, Nick Cannon, coûtait très, très cher à M. Packer. Ce dernier en aurait eu assez des caprices de sa dulcinée et aurait décidé de mettre fin à tout ce cirque sans en avertir au préalable la principale concernée. Oups!

D pour Johnny Depp

Après la séparation de Brangelina, c'est celle qui a fait couler le plus d'encre en 2016. En mai, Amber Heard demandait le divorce de Johnny Depp après 15 mois de mariage. Une semaine plus tard, elle se présentait en cour avec un oeil au beurre noir disant que Depp lui avait lancé son téléphone cellulaire au visage. L'ex de Depp, Vanessa Paradis, avec qui il a été marié 14 ans et leur fille Lily-Rose sont venus à la défense de Depp, affirmant que celui-ci n'avait jamais été violent. Heard a par la suite accepté de retirer sa plainte de violence conjugale contre la coquette somme de 7 millions $. Le divorce n'a été finalisé qu'au début décembre. Dure année pour Depp qui a aussi été déclaré l'acteur le moins rentable par le magazine Forbes.

E pour embryons

Plus précisément ceux de l'actrice d'origine colombienne Sofia Vergara. On apprenait il y a quelques semaines que ses embryons, nommés Isabella et Emma, la poursuivaient en justice. Assez inusité, n'est-ce pas? Mme Vergara et son ex, Nick Loeb, avaient fait congeler des embryons si jamais ils décidaient d'avoir un enfant. Selon le contrat, les deux devaient être d'accord pour les utiliser. Sauf qu'il ne spécifiait pas ce qu'il arrivait aux embryons en cas de séparation du couple, ce qui s'est produit en 2014. M. Loeb voudrait les sortir du congélateur pour devenir père monoparental. Vergara avance que Loeb ne veut que de la publicité. Peu importe qui dit vrai, cette histoire est vraiment ridicule!

F pour Jamie Foxx

La relation entre l'acteur et Katie Holmes est le secret le moins bien gardé de Hollywood. Bien que tout le monde sait que les deux forment un couple depuis trois ans, ils refusent toujours d'afficher leur amour au grand jour. Chat échaudé craint l'eau froide, dit l'expression, et c'est bien ce qui pourrait se passer dans ce cas. Holmes a vécu une relation ultra médiatisée avec Tom Cruise de 2006 à 2012. Elle est probablement très réticente à parler de ses amours sur la place publique. Une chose est sûre, Katie n'a rien à craindre au bras de son homme. En janvier, Foxx sauvait la vie d'un homme en l'extirpant de sa voiture en feu.

G pour Gwen Stefani

Avec Blake Shelton, elle forme probablement le couple le plus adorable en ce moment. L'an dernier, les deux juges de l'émission The Voice se remettaient de leurs séparations respectives: Gwen avec Gavin Rossdale, avec qui elle a trois enfants, et Blake avec Miranda Lambert. Les deux artistes en apparence assez opposés (il fait du country, elle fait de la pop) se sont consolés et sont tombés amoureux. Dans le magazine Glamour de décembre, Gwen, 47 ans, confiait: «Parfois, on doit se faire réveiller, on a besoin de vivre des moments difficiles, très difficiles. Je sens comme si je m'étais réveillée cette année.» Un mariage serait même dans les plans. On leur souhaite tout le bonheur du monde!

H pour prince Harry

La monarchie britannique a fait parler d'elle. Les enfants du prince Charles et de la défunte princesse Diana ont pris l'avant-scène. Le prince William s'est ouvert pour parler de ses difficultés dans son rôle de père de George, 3 ans, et de Charlotte, 1 an. Mais en fin d'année, c'est surtout son frère Harry qui a fait jaser. En effet, Harry est en relation avec l'actrice Meghan Markle, une Américaine et divorcée de surcroît. Tout pour plaire à sa grand-mère Élisabeth, qui, finalement, est peut-être un peu moins stricte qu'on le pense. On a bien hâte de voir l'évolution de cette relation en 2017.

I pour Instagram

L'an dernier, la chanteuse Taylor Swift avait damé le pion à toutes les célébrités en étant proclamée la reine d'Instagram avec 58 millions d'abonnés. Cette année, elle est écartée par la toute jeune Selena Gomez. Celle qu'on a pu voir sur les Plaines lors du Festival d'été de 2016 a joint 50 millions d'abonnés de plus en une année seulement pour atteindre le chiffre de 103 millions. Swift n'est pas loin derrière avec 93,9 millions d'abonnés. Suivent Ariana Grande, Beyoncé et Kim Kardashian West.

J pour Justin Bieber

Justin, Justin, Justin! Que d'action pour le Canadien! La collègue Geneviève Bouchard, qui l'a vu en spectacle au Centre Vidéotron en mai, déplorait le fait qu'il semblait être sur le pilote automatique. Ce qui n'a pas empêché les Beliebers de crier à tue-tête. D'ailleurs, Bieber a demandé à la foule, lors d'un spectacle à Londres, d'arrêter de hurler et de le laisser parler. Il a été vu ivre sur scène, a frappé l'un de ses admirateurs... mais ses frasques ne l'empêchent pas d'avoir du succès. Le magazine Billboard dévoilait à la fin de l'été que le chanteur de 22 ans détenait huit records du monde, entre autres pour avoir eu le plus de simples en même temps dans le top 100 et être l'artiste le plus suivi sur Twitter (plus de 90 millions d'abonnés).