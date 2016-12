Les 10 films de 2016

2- Le homard, Yórgos Lánthimos (Grèce)

The Lobster est un film subversif, décalé et, pourtant, terriblement touchant. Un long métrage d'anticipation pas aussi absurde qu'il n'y paraît et qui nous tend un miroir sur la façon dont nous aimons et nous vivons, sur notre obsession du couple aussi. Une splendide réussite. Les scénaristes ont imaginé un futur proche où les célibataires sont arrêtés et détenus dans un hôtel où ils ont 45 jours pour trouver l'âme soeur. Sinon, ils sont transformés en un animal de leur choix... Oui, c'est décalé. Et très drôle. Puis très touchant. Et ça nous laisse des points d'interrogation plein la tête. Que demander de plus?