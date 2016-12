L'année 2016 du Projet Clic

L'année 2016 sous plusieurs angles: en objets, en coups de coeur, en caricatures, en photos, en percées scientifiques et en quiz. »

(Québec) Vous avez sous les yeux la rétrospective des coups de coeur du Projet Clic, notre défi photo hebdomadaire sur le réseau social Instagram. Chaque vendredi, nous avons proposé à nos 8700 fidèles abonnés de prendre le meilleur cliché possible, inspiré par un thème renouvelé. Et chaque vendredi suivant, vous avez trouvé dans nos pages l'image qui a épaté notre jury.

Un coup d'oeil sur ces clichés vous convaincra de la belle année que nos participants nous ont fait passer! C'est avec fierté que nous vous invitons à les admirer de nouveau; vous y verrez de véritables trésors!

Que réservera 2017 pour le Projet Clic? Des surprises, à n'en pas douter. Les idées ne manquent pas. Et notre communauté de passionnés de la photo est au rendez-vous, toujours plus nombreux à participer et à aimer nos photos.

À preuve, nous avons reçu jusqu'ici 50 000 clichés et 350 000 mentions «J'aime». Alors, mille mercis pour l'année 2016! Que 2017 soit aussi belle! Au plaisir de se revoir sur Instagram à @lesoleildequebec!