La musique franco, de Céline à Koriass

S'il y avait un nom sur toutes les lèvres à l'été 2016, c'est bien celui de Céline Dion. En tournée au Québec, la diva a été de toutes les tribunes et a fait courir les foules à ses nombreux concerts. Rares sont les artistes qui peuvent se vanter de pouvoir remplir cinq fois de suite le Centre Vidéotron, un défi que Céline a relevé sans peine. Et les fans l'attendaient de pied ferme. Lors d'un rassemblement organisé pour l'accueillir dans la capitale le jour de la première, quelques milliers de fervents se sont massés sous un soleil de plomb aux abords du nouvel amphithéâtre, entonnant le succès S'il suffisait d'aimer à son arrivée. La vedette a multiplié les autographes et les prises de photos lors de ce bain de foule d'environ 45 minutes.

Qui aurait pu croire qu'un simple t-shirt à l'effigie du regretté Gerry Boulet pouvait déclencher toute une tempête? C'est pourtant ce qui s'est passé le soir du gala de l'ADISQ, alors que la tenue vestimentaire de l'auteure-compositrice-interprète Safia Nolin - et les quelques gros mots qu'elle a proférés en acceptant le Félix de la révélation de l'année - a provoqué l'ire de certains chroniqueurs et une vague de haine sur les réseaux sociaux. De quoi se demander ce qui serait advenu si ledit t-shirt avait affiché le visage d'un personnage plus controversé que le chanteur d' Angela et de Toujours vivant . Difficile de dire si c'est dû à la controverse ou à la prestation qu'elle a offerte au gala avec Les soeurs Boulay, mais les ventes de l'album Limoilou de Safia Nolin ont trouvé un nouveau souffle après l'ADISQ.

À bien des égards, 2016 a souri au rappeur Koriass, qui a vu sa plume, ses idées et son engagement soulignés à plusieurs reprises. L'année a commencé en force avec la parution de Love suprême, un quatrième album aussi accompli que réussi, qui lui a permis à l'automne de faire le plein de nominations au gala de l'ADISQ: il a finalement été récompensé parmi les albums hip-hop et pour sa pochette. Entre-temps, Emmanuel Dubois (de son vrai nom) a profité de plusieurs tribunes pour réitérer son message féministe - contre la culture du viol, notamment - et s'imposer comme un modèle positif pour les plus jeunes. À ce chapitre, l'ode à la création Plus haut qu'il a écrite à titre d'ambassadeur des Journées de la culture a non seulement été reprise dans plus de 200 écoles, mais elle lui a ouvert les portes des ondes commerciales.

Nouvelle alarme

À une époque où les ventes d'albums sont en chute libre et que les sites de diffusion en continu (streaming) comme Spotify ou Apple Music gagnent sans cesse du terrain, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a une nouvelle fois sonné l'alarme cet automne. Une aide gouvernementale a été réclamée: un fonds d'urgence pour permettre à l'industrie de faire face à la transition, mais aussi des changements dans les politiques culturelles pour contraindre les plateformes numériques à partager une plus grande part du gâteau. Le problème n'est pas nouveau et fait notamment écho à celui soulevé au tournant des années 2000 quand les sites de partages de fichiers ont proliféré. Et on n'a certainement pas fini d'en parler...

Pellerin à la (re)conquête des planches

Tous ses disques se sont vendus comme des petits pains chauds, mais Fred Pellerin ne s'était étonnamment jamais laissé tenter par les planches à titre de chanteur. Vrai que sa prolifique carrière de conteur le tenait bien occupé... Et selon ses dires, le plaisir qu'il éprouve à créer de la musique avec son complice Jeannot Bournival lui suffisait. Mais voilà qu'il a répondu à l'appel des diffuseurs en 2016 en plongeant dans une tournée d'une cinquantaine de dates qui lui a permis de mettre en valeur ses deux visages artistiques : de la douceur et des chuchotements en chanson, un brin d'exubérance dans ses interventions entre les pièces. Après trois représentations au Grand Théâtre (dans la grande salle, s'il vous plaît), Pellerin est revenu dans la capitale pour se mesurer à encore plus grand en s'offrant les plaines d'Abraham pendant le Festival d'été.