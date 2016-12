La musique anglo, à la vie à la mort

Nicolas Houle

Le Soleil Le Soleil Suivre @NickHoule

La scène de Québec en pleine effervescence

Agrandir Les membres du groupe de Québec Fjord Photothèque Le Soleil, Patrice Laroche

Depuis quelques années déjà, on sentait que la scène de Québec était en train de prendre un envol notable avec des artistes comme Karim Ouellet, The Seasons, The Lost Fingers ou encore Safia Nolin. Cette année plus que jamais, cet élan se confirme. Le nombre de productions de qualité est époustouflant et la plupart de ces artistes n'en sont qu'à leurs débuts. On songe à Fjord, qui avoisine les 2,8 millions d'écoute avec sa pièce Blue sur Spotify, à Ghostly Kisses, qui approche les 1,9 million d'écoute sur la même plateforme avec Such Words, à Men I Trust qui a fait une mini-tournée en Chine, à Floes, De la Reine, Gabrielle Shonk, ou, encore, Ego Death qui ont également bien fait. L'année de la mort

Agrandir Leonard Cohen lors du lancement de son album You Want It Darker, en octobre 2016 Frank Micelotta

L'année 2016 n'était pas encore pleinement démarrée qu'on était outré du nombre de personnalités qui tombaient sous le coup de la Faucheuse. Le rythme n'a jamais ralenti. Les deux tiers d'Emerson, Lake & Palmer - Keith Emerson et Greg Lake - sont partis. Deux membres fondateurs de Jefferson Airplane se sont éteints le même jour, à 74 ans: Signe Toly Anderson et Paul Kantner. Du reste, les noms parlent d'eux-mêmes: Prince, David Bowie, Leonard Cohen, Glenn Frey, Bob Walsh, Leon Russell, Sharon Jones, Sir George Martin, Nana Vasconcelos, Gianmaria Testa, Rudy Van Gelder... Est-ce que le rythme ralentira l'année prochaine? D'aucuns croient que non, puisque c'est véritablement une génération qui est en train de mettre les voiles... Les adieux de Gord Downie Dans l'univers du rock, les supposés adieux sont régulièrement marqués de retour. Mais dans le cas de Gord Downie, rarement ils auront été aussi vrais. L'artiste de 52 ans, qui sait que ses heures sont comptées en raison d'une tumeur inopérable au cerveau, a fait une ultime série de concerts avec ses complices de The Tragically Hip, le temps de présenter son dernier album avec le band: Man Machine Poem. Le concert qui a eu lieu à Kingston le 20 août, dans la ville natale des Hip, a été télédiffusé et a permis non seulement d'entendre le groupe vibrer une ultime fois, mais de connaître des moments forts en émotions... Impossible de rester de marbre quand le chanteur a craqué durant Grace, Too ou lorsqu'on a vu les musiciens embrasser leur vieux complice en sortie de piste... Non, ce n'était pas des adieux comme les autres... Trois shows à dimension humaine: Gonzales, Gardot et Marillion J'ai toujours un faible pour les concerts en salles, à dimension humaine. En début d'année, le 12 février, Chilly Gonzales nous a donné des leçons de piano jouissives dans un Palais Montcalm complet, avec humour et moments sensibles. Sans tambour ni trompette, Melody Gardot, elle, a rempli le Grand Théâtre à pleine capacité et est débarquée avec un show rodé au quart de tour le 28 juin, juste assez exigeant pour déstabiliser la foule et avec juste assez de hits pour ne pas la perdre. Dans un tout autre registre, les vétérans de Marillion se sont surpassés à l'Impérial (2 novembre), défendant leur excellent album F.E.A.R., qui traite des sujets de l'heure - peur, immigration, dérives capitalistes - sans omettre de toucher à d'autres périodes de leur répertoire. Trois shows à grand déploiement: Pearl Jam, Mumford & Sons et Rammstein

Agrandir Mumford & Sons lors de leur passage à la baie de Beauport, en juin dernier Photothèque Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

Le passage de Pearl Jam à Québec le 5 mai a eu des allures d'événement: une murale à l'Anti, une collecte de denrées alimentaires, un encan pour les fans et, bien sûr, un redoutable concert aux allures de marathon, comme le groupe aime les concocter. On craignait de se les geler avec Mumford & Sons à la baie de Beauport, le 11 juin, on s'est plutôt éclaté dans un cadre extérieur où tous les ingrédients d'une réussite étaient présents: performance mémorable, confort avec tous les services souhaités et excellente sono. Il n'est pas facile de recréer de la magie lors d'un deuxième passage, mais Rammstein, qui a une proposition sur mesure pour l'immense scène des plaines d'Abraham, a su relever le défi avec un concert éblouissant visuellement et musicalement le 17 juillet.

Albums anglophones de l'année

1. Les albums-testaments de Bowie et de Cohen L'année 2016 s'est amorcée et terminée avec deux albums-testaments qui ont été de grandes réussites : Blackstar, de David Bowie, et You Want It Darker, de Leonard Cohen, chacun abritant des lignes autobiographiques qui leur confèrent un caractère particulier. Bowie nous apparaît au sommet de son art sur cet enregistrement qui bouillonne de créativité et où le rock s'enrichit notamment de jazz et de diverses expérimentations. Cohen, lui, manie les rimes riches comme lui seul sait le faire, tandis que sa voix grave côtoie des choeurs masculin et féminin. 2. Radiohead - A Moon Shaped Pool

Agrandir A Moon Shaped Pool