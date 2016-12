Personnalités artistiques de l'année (3)

L'année 2016 aura été marquée par les retrouvailles entre Bernard Labadie, les Violons du Roy, la Chapelle de Québec et le public québécois. Après avoir combattu un lymphome, le chef renommé a tranquillement repris ses activités. On l'a vu diriger de brillants concerts au Festival d'opéra, au Festival international du Domaine Forget et sur la scène du Palais Montcalm. Il a clôt 2016 par un Messie mémorable et une nouvelle initiative, Le chemin de Noël, présentée gratuitement le 23 décembre.

› Quel est votre plus beau souvenir de 2016?

Sans hésitation, mon retour en concert à Québec avec les Violons du Roy et la Chapelle de Québec en février dernier après une absence de près de deux ans suite à mon cancer. J'ai été submergé par une vague de soutien et de sympathie qui m'est allée droit au coeur.

› Quel a été votre moment coup de coeur de 2016?

Deux nominations. D'abord, celle de Yannick Nézet-Séguin au MET: un grand moment dans l'histoire de la musique classique au Canada. Et, plus près de chez nous, celle de Jonathan Cohen comme nouveau directeur musical aux Violons du Roy: un musicien charismatique et raffiné que le public québécois va adorer.

› Qu'est-ce qui vous a déçu en 2016?

L'élection d'un certain bouffon au sud de notre frontière... Un événement explicable certes compte tenu de la montée de la droite aveugle et sourde dans le monde, mais d'une désolation infinie.

› Qu'attendez-vous de 2017?

Personnellement, un seul souhait, valide pour 2017 mais aussi pour 2018, 2019 et la suite: conserver la santé. La vie m'a réservé d'immenses cadeaux en 2016, mais aucun n'est plus grand que le retour à la vie. Nous sommes de bien petites et fragiles choses, et chaque nouvelle journée est une victoire sur le temps qui passe.

› Quel serait votre souhait pour Québec en 2017?

Que Québec continue à faire ce qu'elle fait de mieux: accueillir le monde, s'ouvrir à l'autre et affirmer sa fierté sans complaisance.