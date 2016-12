Retour sur 2016 en photos (3)

1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

C'est par un temps frisquet, le 6 juillet, que le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a inauguré un parc de jets d'eau et de lumière dans le secteur de la traverse du quai Paquet. Cette jeune femme et son chien figuraient parmi les premiers visiteurs de cette attraction, constituée de 160 jets, dont le quart pouvant atteindre neuf mètres de hauteur.

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

Plein écran

Quelque 2500 fans ses sont déplacés le 30 août, au Centre Vidéotron, afin d'entendre les hymnes revendicateurs des gars de Prophets of the Rage, qui réunit des membres de Race Against the Machine, Public Enemy et Cypress Hill.

Le Soleil, Erick Labbé