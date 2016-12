Retour sur 2016 en photos (1)

Le 7 octobre, au Centre d'expositions et de congrès de Lévis, Jean-François Lisée a causé la surprise en devenant chef du Parti québécois, avec une victoire sur le favori, Alexan-dre Cloutier. Après le dévoilement du scrutin, Lisée a reçu les félicitations de sa mère.

Tous les mois de septembre, le début de la saison des croisières donne lieu à des embouteillages dans le port et sur le fleuve. Certaines embarcations se font alors bien petites aux côtés des mastodontes des mers...

Le 26 novembre, à Hamil-ton, le club de football du Rouge et Or a remporté une neuvième Coupe Vanier, en prenant la mesure des Dinos de Calgary 31-26. À l'issue de ce match enlevant, le porteur de ballon de l'équipe québécoise, Christopher Amoah, a manifesté haut et fort sa joie.

Le Soleil, Yan Doublet