La rue Saint-Jean en 1890

En 1890, au premier plan, on remarque un tramway hippomobile, tiré par deux chevaux. L'électricité constitue encore une nouveauté, dont l'installation a commencé quatre ans plus tôt. Au loin, on aperçoit une version éphémère de la porte Saint-Jean, qui sera démolie en 1898.

Aujourd'hui, les fils électriques ont disparu. Des édifices en hauteur ont surgi à l'horizon. Et la porte Saint-Jean a été reconstruite en 1939.