Limoilou: la rue des Peupliers en 1956

En 1956, c'est un peu le bout du monde. On vient à peine de rallonger la rue des Peupliers vers l'ouest. La construction de bungalows bat son plein. À gauche, on note l'affiche bilingue. À droite, on remarque une maisonnette, comme si on utilisait encore l'endroit comme lieu de villégiature.

En 2017, six décennies plus tard, la ville s'est étendue dans toutes les directions. L'intersection fait désormais partie des quartiers centraux de Québec. Seuls quelques immenses peupliers ont tenu bon. Ils ont tout vu, tout entendu.