L'hôpital de l'Enfant-Jésus en 1942

C'est en 1927 que l'hôpital de l'Enfant-Jésus s'installe à Limoilou dans l'ancien juvénat des Frères des écoles chrétiennes.

Rapidement, de nouvelles ailes poussent, si bien qu'en 1942, l'établissement hospitalier est déjà d'une taille respectable, mais n'a rien de l'édifice d'aujourd'hui, qui comprend l'urgence qu'on voit à l'avant-plan.

Alors qu'aujourd'hui, on trouve un stationnement à l'intersection du chemin de la Canardière et d'Henri-Bourassa, on y retrouvait à l'époque un grand terrain gazonné.

À noter que la voie de communication menant au Jardin zoologique de Charlesbourg ne portait pas le nom d'Henri Bourassa il y a 75 ans, puisque celle-ci a été baptisée en l'honneur de l'ancien journaliste et politicien un an après son décès, soit en 1953.