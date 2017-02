La rue Saint-Jean en 1938

Près de huit décennies plus tard, on reconnaît toujours l'édifice du YMCA, qui deviendra bientôt le théâtre Le Diamant. Le théâtre-hôtel Le Capitole, ouvert en 1903, n'a pas non plus tellement changé.

Pour le reste, on vous laisse constater les grands disparus : l'hôtel Montcalm et le tramway.