Le Soleil en 1950

On voit ici les journalistes au travail dans l'ancien édifice du Soleil, au pied de la côte d'Abraham, autour de 1950.

Près de 67 ans plus tard, la salle est toujours dans Saint-Roch, mais au 410, Charest Est, à quelques pas de là.

Aujourd'hui, on y constate plus de femmes, moins de cravates et... plus de paperasse sur les bureaux joyeusement encombrés.

Et dire que le virage technologique promettait moins de papier!