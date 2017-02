Défilé de nuit de Charlesbourg: une occasion de «tourner la page»

M me Raymond signale aussi la présence d'une équipe de la chaîne française M6 qui suivait entre autres la course en canot, mais aussi les deux équipes françaises qui participaient au volet international du Concours de sculptures sur neige.

À propos de la dispersion des activités en plusieurs endroits - le Carnaval compte cinq sites officiels cette année -, la directrice générale mentionne que son organisation a reçu des commentaires indiquant «qu'on ne peut pas tout faire en une journée». Ce qui lui fait dire «mission accomplie» : «l'objectif était de bonifier notre Carnaval avec une plus grande offre, avec les activités en association qui viennent s'y greffer [...] C'est normal qu'on ne fasse pas tout en une journée. L'objectif est de mettre de la vie en ville et que les gens puissent en profiter plus d'une fois aussi.»

Au terme de la deuxième fin de semaine de festivités, l'organisation du Carnaval se montre satisfaite de l'achalandage sur ses sites. «En chiffres, ce sera pour un peu plus tard, mais ce qu'on a comme feeling [par rapport aux] visites sur les sites, ça répond à nos objectifs grandement. En ce moment, on est très contents», indique Mélanie Raymond, ajoutant avoir eu aussi un «son de cloche positif» des commerçants se trouvant à proximité.

M me Raymond a souligné la «très, très grande discrétion» du Service de police de la Ville de Québec lors du défilé, malgré un plan de sécurité «un petit peu plus élaboré que par les années passées», qui était déjà prévu avant la tragédie de dimanche en raison de la «situation mondiale».

Pour la directrice générale, le Carnaval se veut un lieu de rassemblement. «On l'a vu avec une belle démonstration populaire hier [samedi] au défilé de Charlesbourg : la foule était sur place, les gens étaient enthousiastes. Il y a un moment aussi où on doit tourner la page puis recommencer à mettre un peu de couleur dans nos vies, donc c'était une occasion parfaite pour le faire et la réaction a été excellente.»

Si les carnavaleux ne sont pas des «magasineux» - «c'est moins tentant d'essayer des vêtements avec son habit de neige» - les restaurants y trouvent leur compte, indique M me Moisan. «Les hôtels sont pleins autour, et beaucoup des gens qui viennent ont leur effigie du Carnaval», signe qu'ils viennent prendre part à la grande fête hivernale.

Au moins 25 sculptures de glace décorent le quartier et la musique du Carnaval résonne en boucle. «On a pour 30 000 $ de sculptures, avec Batman, Superman, des Pokemons [...] On met le disque [des voûtes] de Ti-Père, les gens adorent ça!»

Le tournage en question serait celui survenu en octobre dernier, dont Le Soleil avait parlé à l'époque, et qui mettait en vedette le «Brad Pitt» de la Corée du Sud dans la série Dokkabei («Gobelin»). Cette série est diffusée cet hiver en Corée du Sud et dans d'autres pays d'Asie, regardée par des dizaines de millions de personnes.

Dans la salle de bal du château Frontenac, remplie au maximum de sa capacité dimanche midi, des centaines de personnes ont pu suivre en direct sur grand écran la course de canot à glace tout en dégustant un brunch gastronomique. Accessible au grand public pour une deuxième année seulement, le succès est tel que le directeur général du Château Frontenac, Robert Mercure, a indiqué au Soleil qu'il devra ajouter une autre salle l'an prochain pour répondre à la demande. «L'an dernier, c'était la première année où on a ouvert [le brunch] au public et il y a eu beaucoup de demande. Cette année, on n'avait pas assez de place, on a refusé des centaines de personnes», révèle M. Mercure. Avec l'ajout d'une autre salle, le directeur général souhaite amener le rendez-vous «à un autre niveau». «Je veux que ça reste toujours un des événements signatures du Carnaval», souhaite-t-il.