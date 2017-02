Défilé de Charlesbourg: la reine en terrain conquis

(Québec) Si Bonhomme demeure le roi incontesté du défilé du Carnaval, n'empêche qu'il a bien failli se faire détrôner par sa reine, Claudine Julien, si l'on en croit les cris et les applaudissements qui ont marqué leur passage dans les rues de Charlesbourg, samedi soir.

Il faut signaler que la reine de ce 63e Carnaval représente justement Charlesbourg et qu'elle se trouvait donc en terrain conquis, d'autant plus que ce duché n'avait pas eu de représentante sur le trône de la fête d'hiver depuis 1985.

Les spectateurs - beaucoup de familles avec de jeunes enfants - étaient nombreux à s'être massés au début du parcours, et l'intersection des boulevards Louis-XV et Henri-Bourassa était «noire de monde», pour reprendre l'expression consacrée. Certains étaient montés sur les bancs de neige pour avoir une meilleure vue d'ensemble.

Mais les plus petits, agglutinés le long des clôtures, n'en avaient que pour les personnages, danseurs et musiciens du défilé, espérant qu'ils s'approchent et viennent leur taper dans la main. Même la représentante du Soleil se faisait solliciter pour un «high five», malgré son absence évidente de costume.