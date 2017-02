À la rescousse du shérif

À l'entrée de la Mission polaire, nouvelle activité concoctée pour le Carnaval, l'animateur Mathieu Turcotte - oups! pardon, le Shérif Pol-R - est reconnaissable entre tous avec son immense chapeau vissé sur la tête et son uniforme peu orthodoxe. Tous les jours pendant la fête d'hiver, il recrute de nouveaux «agents polaires» qui doivent accomplir six épreuves dans la cité de Polaria.

«Les épreuves font travailler les muscles et les neurones. Il y a par exemple un jeu de mémoire, un mobile d'hébertisme ou encore la "salle d'entraînement Givr'altère", où les enfants doivent s'affronter avec des genres de "Q-Tips" géants», explique M. Turcotte, précisant que les activités sont adaptées tant pour les plus jeunes «qui savent marcher» que les préados.

Lors du passage du Soleil sur le site, vendredi en début d'après-midi, le comédien-animateur - qui en est à son cinquième Carnaval - pouvait compter sur son acolyte l'Homme fort et plusieurs bénévoles pour guider une horde d'enfants à travers les activités. On a constaté le grand engouement pour le Château glacé des apparences, où les jeunes agents doivent lancer des balles dans les trous des murs du château.

«Sur semaine, on a beaucoup de groupes scolaires, surtout le vendredi. Il y a aussi des jeunes d'âge préscolaire et des familles de touristes, dont beaucoup viennent de l'Ontario, de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique», signale Mathieu Turcotte, ajoutant que les fins de semaine sont encore plus achalandées, avec nombre de familles de la région qui viennent profiter des activités carnavalesques.

Apprendre à aimer l'hiver

Rencontrée à la fin du parcours, l'enseignante Émilie Pinard s'enthousiasmait de voir ses jeunes élèves apprendre à aimer l'hiver. C'est que Mme Pinard enseigne en francisation dans une classe d'accueil de l'école primaire Jeunes-du-Monde, dont la plupart sont d'origine syrienne, népalaise ou centrafricaine et sont au Québec depuis à peine un an.

Pour l'enseignante, le Carnaval est un «must» pour égayer ces jeunes réfugiés qui ont souvent un passé lourd à traîner. «Il y en a qui ne sourient pas beaucoup d'habitude, mais ici on voit un sourire sur leur visage. On les a aussi amenés faire du patin avant Noël et nos prochaines sorties leur permettront d'essayer le ski alpin, la pêche sur glace et le ski de fond», mentionne Mme Pinard.

À ses côtés, Chancela, Chancelle et Boziane, toutes trois originaires de République centrafricaine, ont confié leur bonheur d'avoir pu rencontrer Bonhomme un peu plus tôt, lui dont elles avaient tant parlé en classe. Les trois jeunes filles qui complétaient la Mission polaire ont aussi indiqué avoir adoré la grande glissade du Monde de Bonhomme, aménagée sur les remparts.

Le Monde de Bonhomme, situé au parc de l'Esplanade, est ouvert de 10h à 16h30, du vendredi au dimanche, et de 12h à 16h du lundi au jeudi.

Aujourd'hui au Carnaval...

>> Déjeuner western du Stampede de Calgary, 9h30 à 12h, Place D'Youville

>> Défilé de nuit de Charlesbourg, 19h à 21h (voir la carte du trajet plus bas)

>> Lévis, attache ta tuque!, 10h30 à 17h (et dimanche, 10h30 à 16h), Vieux-Lévis

>> DJ Millimetrik en trio, 20h à 22h, Camp à Jos (parc de la Francophonie)