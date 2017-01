Les barbiers Schorem: des rock stars au poil

Les deux barbiers néerlandais sont dans la capitale pour démontrer leur savoir-faire lors d'un spectacle haut en couleur dimanche après-midi, au Centre des congrès de Québec. Le Soleil s'est entretenu avec Bertus «The Bloody Butcher» (le boucher sanguinaire) et Leen «The Bearded Bastard» (le bâtard barbu), deux «mauvais garçons» qui ne se prennent vraiment pas au sérieux... sauf lorsqu'il est question de coupes de cheveux!

Q Que signifie Schorem? C'est le nom de votre salon de barbier à Rotterdam (aux Pays-Bas) qui est traduit en anglais par «scumbag» et qui voudrait dire à peu près trou de cul en français...

R En fait, le nom est comme «lost in translation» [perdu dans la traduction]... Lorsqu'on a décidé d'ouvrir notre salon de barbier [en 2011], on essayait de trouver un nom en anglais mais ça ne marchait pas trop. Un soir qu'on était saoul, il y a ce mot en néerlandais qui est sorti : schorem. C'est un très mauvais mot, c'est une insulte d'appeler quelqu'un comme ça. Mais il y a aussi un jeu de mot, car en néerlandais c'est également le verbe raser conjugué au passé. Le jeu de mot s'est comme perdu dans la traduction en anglais [et dans les autres langues].

Il faut expliquer qu'au moment d'ouvrir, on ne pensait jamais qu'on serait connu au-delà des frontières des Pays-Bas! On ne mentira pas : on aime boire, on aime faire le party, on fait des vidéos stupides donc le nom convient plutôt et on a bâti une réputation autour de ça, je présume.

Q C'est la deuxième fois que vous venez à Québec, après votre passage il y a deux ans lors d'une tournée canadienne. Qu'avez-vous réservé aux gens pour votre show dimanche?

R On n'a rien préparé. On n'a pas encore nos modèles, on les voit demain [dimanche] matin à 10h. On ne veut pas de modèles clichés et parfaits comme dans les magazines, on veut travailler avec des gars ordinaires, ceux qu'on a dans nos chaises tous les jours, dans la «vraie vie». On improvise et, normalement, quand on arrive dans une ville, on va dans des bars ou dans des commerces de tatouages et on recrute des gars. On leur sert une bière sur scène et on est relax.

Q Vous coupez les cheveux et taillez la barbe... quelles sont plus précisément vos spécialités?

R On fait des coupes classiques qui paraissent bien, sans flafla. On n'essaie pas de faire ce qui est «in», on fait des coupes qui ont déjà fait leurs preuves. Il y a quelques coupes qui font bien à tous les gars et ces classiques ne vont jamais disparaître. Si on compare avec la mode, les filles parlent de ce qui est tendance, mais elles ont toutes une robe noire. Si elles ne savent pas quoi porter, elles vont mettre leur robe noire et savent qu'elles vont paraître toujours bien. C'est un classique indémodable.

Q On a assisté ces dernières années au retour en force des barbiers. Est-ce seulement une mode passagère, selon vous?

R C'est une question qu'on se fait beaucoup poser. D'abord, il y a une différence entre un coiffeur et un barbier. Le coiffeur est habitué de travailler avec les cheveux des femmes, fait des colorations, des permanentes... Ce n'est pas notre truc. Notre salon est pour hommes seulement, on ne fait que des coupes et des tailles de barbes. Ce n'est pas de l'art qu'on fait, mais plutôt un savoir-faire : on se perfectionne constamment, tout en faisant les mêmes coupes.

Les barbiers ne vont jamais partir parce que les gars ont repris leur place [dans les salons], qui s'était perdue dans l'ouest [du monde]. Dans l'est, dans des pays comme la Turquie, l'Arabie, l'Inde, les salons de barbiers ont toujours été là.

La prestation des barbiers Schorem a lieu à 15h dimanche au Centre des congrès de Québec et sera précédée dès 14h d'une compétition de barbiers. Admission générale : 5$