Quand Bonhomme se multiplie

Le Soleil s'est amusé à recenser - de façon non rigoureuse et non scientifique - les Bonhomme Carnaval que l'on voit de temps en temps apparaître à l'extérieur dans sa région natale. S'il arrive à l'occasion que le vrai de vrai quitte son palais de glace pour se faire voir ailleurs dans le but de mousser la fête d'hiver, le personnage de la Capitale-Nationale ne s'est jamais reproduit. Ses doubles sont plutôt l'oeuvre d'amateurs qui veulent recréer la magie du personnage en dehors de sa ville natale ou parfois pour se moquer gentiment - et parfois un peu moins - de lui. Pour le meilleur et aussi pour le pire.

«C'est la rançon de la gloire, c'est flatteur», fait valoir, amusée, la directrice générale du Carnaval de Québec, Mélanie Raymond. L'organisation est très tolérante à l'égard des Bonhomme revisités, même si parfois les répliques dénaturent quelque peu l'original. «L'objectif principal, c'est de promouvoir l'hiver. Qu'il y ait d'autres Bonhomme à travers la province et même d'autres provinces et que les gens s'adonnent aux plaisirs hivernaux, ça comble notre objectif. On est super heureux», poursuit Mme Raymond.

Le Carnaval est cependant plus sensible si l'image est utilisée à des fins commerciales, puisque cela peut lui causer des dommages. D'autant plus, rappelle la directrice générale, qu'il y a une marque déposée pour Bonhomme depuis le début des années 60. Mais si c'est pour promouvoir une fête de quartier ou de village, pas de problème. D'ailleurs, aucune poursuite judiciaire n'a été intentée, et ce, au moins au cours des 15 dernières années, affirme-t-elle.

Il y a bien eu cette fois où le magazine Maclean's a caricaturé le Québec comme étant la province la plus corrompue en présentant Bonhomme avec une mallette remplie de billets. Le différend s'est réglé par une entente dont les détails n'ont jamais été divulgués. «Et on n'en entend pas beaucoup parler plusieurs années plus tard», conclut Mélanie Raymond.