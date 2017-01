Claudine Julien, nouvelle reine du Carnaval

À 33 ans, elle était la plus vieille des duchesses en lice. Mère de trois enfants, traductrice de carrière, elle avait choisi d'encourager la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec

La nouvelle reine avait fait parler d'elle, entre autres, pour avoir organisé une activité récompense pour 10 élèves de l'école Saint-François. Ils ont vécu un baptême de l'air grâce à elle et à l'entreprise Chrono Aviation.

Le Carnaval de Québec, qui souffle cet hiver ses 63 bougies, se donne un air cool en faisant une plus grande place dans sa programmation aux arts et à la technologie.

Murales et graffitis, intégration de la réalité virtuelle et jeu vidéo géant sont notamment proposés aux festivaliers, en plus des activités traditionnelles que l'on trouve sur les nouveaux sites du Carnaval.

L'artiste de Québec Phelipe Soldevila a joué au cobaye pour les représentants des médias, vendredi après-midi, dans l'iglou jouxtant le palais de Bonhomme identifié comme un «atelier virtuel».

Dans le faux iglou chauffé, M. Soldevila a mis le casque de réalité virtuelle qu'on lui tendait pour faire une démonstration de Tilt Brush : muni d'une manette - genre de pinceau interactif - et d'une palette à outils virtuels, le graffeur a montré comment il pouvait dessiner, sculpter et même habiller divers environnements (une planète dans un ciel étoilé, un mannequin, un bonhomme de neige, etc.).

«C'est comme si je n'avais jamais dessiné avant!» s'est exclamé l'artiste, soulignant les qualités «révolutionnaires» du travail en réalité virtuelle; les couleurs appliquées peuvent même changer au rythme de la musique qui résonne dans l'iglou.

Graffitis sur le château

Phelipe Soldevila s'est vu confier la mission de mettre de la couleur dans le palais glacé de Bonhomme. Spécialiste des murales - on lui doit notamment celle sur le site de l'ancien cinéma Charest -, le graffeur est à la tête d'une équipe qui est déjà à l'ouvrage pour créer en direct des oeuvres que les visiteurs du château pourront admirer.

Une grande murale collective mais aussi des créations de duos et de trios d'artistes prendront forme au cours des trois fins de semaine du Carnaval. Soldevila créera aussi des oeuvres en solo et fera équipe avec le sculpteur de glace Marc Lepire - celui-là même derrière le palais de Bonhomme - pour élaborer une oeuvre inédite.

Dehors et géant

Du côté de Grande Allée, dont une portion située entre le parc de la Francophonie et la place George-V est aménagée pour les carnavaleux, on trouve le jeu vidéo géant Panique arctique, qui se joue à plusieurs et qui met en vedette... la glace!

Sans en dévoiler davantage, disons que le jeu a été développé par Playmind, une entreprise montréalaise spécialisée dans la création d'environnements immersifs interactifs qui en est à sa première présence au Carnaval. «En créant une activité [de jeu vidéo] grandeur nature, ça permet de sortir et de vivre une expérience ensemble», indique le fondateur de Playmind, Emmanuel Sévigny.

La même équipe est derrière l'atelier virtuel présenté plus tôt. «La réalité virtuelle est vraiment en demande. Pour plusieurs personnes, c'est la première fois qu'ils pourront en faire l'essai», ajoute M. Sévigny.