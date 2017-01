En route vers le couronnement

Jeudi, les duchesses du Carnaval étaient réunies à l'hôtel de ville pour la très protocolaire «séance d'encapsulage» qui servira à déterminer qui sera la nouvelle reine de la fête. Chacune des jeunes femmes a accumulé un certain nombre de capsules - déterminé par l'atteinte de leurs objectifs dans leur duché respectif et par la vente des bougies - qui serviront à tirer au sort le nom de la gagnante. En bref, celles qui ont le plus de capsules dans le baril ont plus de chance de l'emporter.

L'heureuse élue sera la première dont le nom sera tiré cinq fois.

La duchesse de La Cité-Limoilou, Steffy Theetge, s'est démarquée en accumulant 80 capsules, soit au moins une quinzaine de plus que les autres (voir le tableau). Un résultat qu'elle attribue notamment à sa bonne performance dans la vente de bougies. «J'ai atteint 136 % de mon objectif», a indiqué Mme Theetge au Soleil.

Duchesses, bénévoles et organismes participants ont vendu 39 671 bougies (comparativement à 41 056 l'an dernier), ce qui a permis d'amasser près de 72 000 $ pour diverses causes et organismes de la région, a indiqué l'organisation du Carnaval.

Vendredi, la cérémonie de couronnement lancera les festivités du Carnaval dès 19h30 au Palais de glace de Bonhomme. «J'ai tellement hâte au couronnement que j'en ai des frissons!» s'est exclamé jeudi le roi de la fête.