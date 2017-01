Bonhommette en renfort à la Revengeance des duchesses

(Québec) À sa 8 e année d'existence, la Revengeance des duchesses n'a pas perdu son ton cinglant. «On est encore plus pertinentes aujourd'hui parce que le Carnaval est revenu avec une formule qu'il considère plus simple, soit des duchesses vendeuses de bougies», déplore la cofondatrice de l'événement parallèle, Marjorie Champagne.

La Revengeance des duchesses, un pastiche du véritable Carnaval de Québec, a été lancée jeudi au bar l'Anti, dans Saint-Roch. Le comité de bénévoles a trouvé cette année une vieille tête de Bonhomme et lui a ajouté du rouge à lèvres pour créer une nouvelle mascotte, Bonhommette. «On a toujours eu un petit peu de difficulté avec Bonhomme et son harem de duchesses. Je trouve que symboliquement, c'est ordinaire comme message. Alors nous, on a une fille, avec des filles... et un gars!», lance Mme Champagne en riant.

Malgré l'ambiance bon-enfant du lancement, Marjorie Champagne se pose de sérieuses questions sur le fait que, depuis deux ans, les duchesses du Carnaval ont pour mission première de financer l'événement, grâce à la vente de bougies. «Elles sont en représentation et on s'entend que le rôle de la femme, aujourd'hui, en 2017, c'est loin d'être un rôle de représentation. On dirait que ça nous ramène dans les années 50!»

Mme Champagne préférait de loin le rôle qu'on leur avait confié lors de leur grand retour, en 2014. Elles devaient alors créer de A à Z une activité rassembleuse pour leur communauté.

Liberté d'expression

Pour la Revengeance, neuf duchesses - sélectionnées sans qu'un regard ait été jeté aux photos - représenteront différents quartiers ou secteurs de Québec. Marjorie Champagne souligne qu'une liberté d'expression totale est laissée aux candidates dans la publication de textes, de photos et de vidéos au www.revengeanceduchesses.com. Elles peuvent critiquer ou vanter l'endroit où elles habitent, pourvu qu'elles en parlent.

Pour la première fois, la grande région de Portneuf est représentée, et un homme, Mikaël Bergeron, a décidé de se lancer pour Limoilou. Ce n'est pas la première fois qu'un homme devient duchesse de la Revengeance, mais jamais il n'a été aussi barbu, confirme le principal intéressé.

L'événement organise aussi une exposition de crazy carpets, des spectacles et des conférences du 26 janvier au 10 février.