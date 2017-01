Un Carnaval de Québec éclaté et trad

Annie Mathieu

Le Soleil Le Soleil Suivre @annie_mat

(Québec) Le cliché du Québécois bûcheron, barbu et qui tape de la cuillère en écoutant de la musique traditionnelle sera exploité à fond par le Carnaval de Québec cette année non seulement pour attirer les 18-35 ans mais également la clientèle internationale. L'organisation mise sur cette thématique et son éclatement dans ses cinq nouveaux sites pour amorcer une année de changement.