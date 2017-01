Le palais de Bonhomme prend forme

(Québec) C'est l'oeil brillant et du frimas dans la barbe que Marc Lepire a débuté la construction du palais de glace de Bonhomme jeudi, en prévision du 63e Carnaval de Québec.

Ayant contribué à bâtir la célèbre demeure de Bonhomme depuis plusieurs années avec son père, c'est accompagné de ses deux fils de 14 et 20 ans que M. Lepire a ouvert le chantier de construction, situé, comme par les années passées, devant l'Assemblée nationale.

Le Palais 2017 sera composé de 2000 blocs de glace, soit environ 250 de plus que par les années passées. Son allure moderne et sa grande façade avant en fera «le plus imposant de la dernière décennie», selon l'organisation du Carnaval.

Son design a été confié pour la première fois à une équipe d'étudiants en architecture de l'Université Laval, qui ont concocté une maquette d'inspiration pour un château moderne, sans les traditionnelles tourelles. La maquette sera adaptée par l'équipe de Sculptures Michel Lepire.

Une quinzaine de travailleurs érigeront le palais de Bonhomme en environ 15 jours, afin qu'il soit prêt pour les début des festivités hivernales, le 27 janvier.