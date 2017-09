En mission pour le pont

On y voit deux photos du pont de Québec, l'une avant et l'autre après la chute. Ces photos étaient le prétexte à des conversations avec les invités. Ce fut l'élément déclencheur d'un intérêt pour le pont qui n'allait plus le quitter.

Michel L'Hébreux était professeur de mathématique et de français à l'école primaire lorsqu'il a partagé pour la première fois ses connaissances et sa passion du pont avec ses élèves.

Devenu plus tard directeur d'école, il y a consacré une part de plus en plus grande de ses loisirs. Il a fini par acquérir sur le tas des compétences d'historien, d'ingénieur civil, de géographe, d'économiste et de spécialiste des transports.

«C'est devenu une passion ; ça m'habite beaucoup», dit-il. Il a donné sa première conférence en 1975 et plus de 2000 autres depuis ; il a écrit ou remis à jour 5 livres sur l'histoire du pont ; ses recherches ont inspiré des romans ; il a contribué à d'innombrables expositions, colloques, émissions et reportages, films, formations professionnelles, articles savants, etc.

Pendant 10 ans, il a formé les guides touristiques de Québec sur l'histoire du pont de Québec et du pont Pierre-Laporte. Une soirée entière y était consacrée.

Les premières années de ses recherches, celles d'avant les ordinateurs personnels, son épouse et ses filles l'aidaient à transcrire les informations qu'il déchiffrait à la loupe sur les documents d'époque : carnets d'ouvrier, récits, feuilles de temps, rapports, etc. «J'ai mis tout le monde à contribution», se souvient-il.

Il a été associé dès 1987 aux travaux du comité de sauvegarde du pont de Québec, lorsque sont apparus les premiers signes de détérioration du pont après l'abandon du programme de peinture permanent au début des années 80.