Qu'est-ce qu'un pont cantilever?

Dans le cas du pont de Québec, on y a accroché une travée centrale, ce qui en allonge la portée. Les structures de métal obliques qui partent des piliers vers la travée centrale portent le nom de «bras cantilever»; celles qui partent des piliers vers les rivages sont les «bras d'ancrage». Ces bras d'ancrage sont arrimés à des piliers d'ancrage qui servent de contrepoids pour empêcher que les cantilevers basculent vers le milieu. Le principe du pont cantilever est d'assurer l'équilibre (et la solidité) des poutres en porte-à-faux.

Outre sa grande portée libre (549 m) qui en fait le plus long cantilever au monde, le pont de Québec a la particularité de treillis en «K» plutôt que de longues diagonales d'acier. Ces «K» ont été intégrés aux plans après l'effondrement de 1907. Les treillis devenaient ainsi plus faciles à construire et plus résistants.