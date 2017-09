Le travail inhumain des cochons de sable

(Québec) L'un des épisodes les plus troublants de l'histoire du pont de Québec est pratiquement passé sous les radars, occulté par les accidents spectaculaires de 1907 et 1916. Bien avant de s'attaquer aux structures métalliques, il faut creuser dans le lit du fleuve jusqu'à ce qu'on trouve du solide où iront s'appuyer les piliers de pierres.

Le travail se fait avec un caisson de bois subdivisé sur lequel on dépose les pierres. Un système d'air sous pression permet d'expulser l'eau du caisson, ce qui permet à des ouvriers de creuser le sol, les pieds dans la boue.

À mesure que le caisson s'enfonce, de nouvelles pierres sont ajoutées au pilier pour en garder le sommet hors de l'eau. Lorsque le roc sera atteint, il restera à remplir le caisson de ciment qui deviendra la base du pilier.

Le travail dans les caissons est bien rémunéré (1 $ l'heure), mais est exigeant et dangereux. Les ouvriers qui s'y risquent sont baptisés «cochons de sable». Plus le caisson s'enfonce, plus il faut augmenter la pression d'air, si bien que la durée des quarts de travail doit être progressivement réduite.

Les ouvriers souffrent de paralysie des jambes, de crampes, de saignements et de douleurs aiguës aux oreilles. Le principe des paliers de décompression est appliqué de façon approximative.

Les explosions et fausses manoeuvres ajoutent au danger.

