Pont de Québec: la petite histoire d'une merveilleu du monde

Le 20 septembre prochain, on célébrera les 100 ans du pont de Québec. La date correspond à la fin des travaux de mise en place de la travée centrale. Ce succès d'ingénierie avait à l'époque fait événement et est devenu depuis la fierté de Québec. Nous vous racontons aujourd'hui la grande et la petite histoire de ce pont, qui pourrait s'intituler «Like a troubled bridge over water». L'essentiel des informations de ce récit provient du livre Le Pont de Québec écrit par Michel L'Hébreux, que nous vous présentons à la fin de ce cahier.

Le plan initial prévoyait que la travée centrale soit construite à partir des deux autres. Ce plan a été revu après que le pilier sud se soit effondré en 1907.

Cette fois, on a con­struit la travée centrale dans l'anse de Sillery et on la fera flotter sur des barges jusque sous le pont.

La date a été fixée au 11 septembre 1916, un lundi.

La météo s'annonce favorable. On profitera de la courte période de l'étal de la marée haute pour entreprendre la levée.

L'entrepreneur voulait réunir ses meilleurs ouvriers, mais plusieurs ont refusé à cause du risque. Ceux qui acceptent exigent 10 $ de l'heure et une prime et 200 $ si l'opération réussit.

Contrairement au projet initial, il n'y a plus cette fois d'Amérindiens sur le chantier. Ceux-ci ont la réputation de ne pas souffrir du vertige, même si cette thèse a depuis été contestée.

La communauté de Caughnawaga a été décimée par le décès de 33 des siens lors de l'effondrement de 1907 et préfère depuis éparpiller ses travailleurs sur plusieurs chantiers.

Depuis le samedi, les hôtels de Québec et de Lévis regorgent de visiteurs.

Les journaux rapportent que des «milliers d'autos arrivent de tous les coins du pays», dont plus de 500 des États-Unis. Toute la nuit précédente, des trains et tramways ont transporté des curieux. Tous les navires et embarcations ont été mobilisés. Les cochers et chauffeurs ont aussi été réquisitionnés.

Deux cents ingénieurs sont venus du Canada et des États-Unis.

Sur les berges de New ­Liverpool (Saint-Romuald), des entrepreneurs ont aménagé des milliers de sièges qu'ils comptent louer pour la journée.

Il y aura ce matin-là plus de 100 000 personnes sur les berges du fleuve, rapportent les journaux. C'était «noir de monde. On n'avait jamais vu une pareille foule aux environs de Québec», écrit l'historien Michel L'Hébreux.

Le chiffre est peut-être exagéré, comme souvent aujourd'hui encore dans les évaluations de foule, mais il ne fait pas de doute que la levée de la travée centrale fait événement.

Quelques jours plus tôt, Le Soleil a placé la barre haut : «Le pont de Québec sera la huitième merveille du monde».

Le premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, qui a joué un rôle décisif dans le projet du pont de Québec, est présent ce matin-là.

Ce pont était essentiel à son grand rêve (et à sa promesse électorale) d'une ligne ferroviaire transcontinentale d'un océan à l'autre.