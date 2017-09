Méditation en cours

Marc Allard

Pendant les cinq premières minutes du cours de littérature de Luc Roland-Brunard, au Cégep Limoilou, les retardataires sont priés de poireauter dans le couloir.

C'est indiqué sur une feuille de papier blanc collée à la porte : ils peuvent entrer après la méditation. En ce vendredi matin, j'arrive donc à l'avance, et je sélectionne un pupitre au fond de la classe, comme dans mon jeune temps. Le local bruisse de conversations parallèles et je m'imagine à quel point ce doit être difficile pour un prof de rediriger l'attention d'une trentaine de cerveaux en même temps vers lui. M. Roland-Brunard salue brièvement son groupe. Puis, éteint les lumières. La plupart de ses étudiants, visiblement rompus à l'exercice, ferment les yeux; les autres les laissent ouverts, mais aucun ne ricane ou ne se met à tapoter son cellulaire. De sa voix grave, M. Brunard amorce la méditation guidée : «Le dos droit, les épaules relâchées, les pieds bien posés à plat contre le sol. [...] Je laisse aller tout ce qui s'est passé avant cet instant et je me détends. Je respire naturellement...» Cinq minutes plus tard, les paupières s'ouvrent, et le calme règne dans la classe. Les étudiants semblent maintenant disposés à écouter. Le cours peut commencer. Un hasard Luc Roland-Brunard mène un projet-pilote au Cégep Limoilou. Il entame chacun de ses cours de littérature du vendredi avec cinq minutes de méditation. Et, en parallèle, il anime un atelier méditatif d'une heure un midi par semaine, ouvert à tous les étudiants. L'enseignant a introduit la méditation dans ses cours un peu par hasard l'an dernier. Ses étudiants devaient discuter en sous-groupes d'une oeuvre littéraire et ils étaient notés là-dessus. Juste avant le début de la table ronde, une de ses bonnes étudiantes, pourtant hyper préparée, s'est mise à paniquer. Elle disait : «Je serai pas capable, je serai pas capable», se souvient M. Roland-Brunard. Or, son angoisse se propageait aux autres membres du groupe, et le prof voulait freiner la contagion. «Je leur ai dit, ça ne fonctionnera pas dans l'état où vous êtes. Je vais vous demander de fermer les yeux et de respirer.» La magie a opéré. L'étudiante s'est apaisée et a finalement obtenu une note parfaite, alors qu'elle songeait à s'éclipser au début du cours. M. Roland-Brunard observe ce que de nombreux autres enseignants québécois constatent : l'anxiété est un problème croissant chez les étudiants. L'an dernier, la direction du Cégep Limoilou a sondé ses professionnels (psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc.) pour connaître les problématiques qui ressortaient le plus chez les étudiants. La réponse a été unanime. Quand ils «viennent dans le bureau et disent j'ai besoin d'aide, je n'en peux plus, le stress/anxiété est numéro 1», dit Nancy Paquet, coordonnatrice aux affaires étudiantes. Luc Roland-Brunard ne se prend pas pour un psy, et il est clair pour lui et le Cégep que la méditation ne remplace par une aide professionnelle, notamment pour ceux qui ont des troubles anxieux ou d'autres troubles de santé mentale. L'enseignant en littérature croit seulement que la méditation peut aider les étudiants à tranquilliser le hamster qui tourne dans leur tête, comme elle l'aide elle-même depuis douze ans. La pleine conscience encourage les gens à être attentifs au «moment présent». Ça l'air terriblement new age dit comme ça, mais c'est vrai : l'esprit humain vagabonde sans cesse. Demandez-lui de se concentrer sur un truc très simple - le goût d'une pomme, la respiration, des pas sur le trottoir - et ça ne prend pas cinq secondes pour qu'il rumine sur le passé ou se mette à planifier le futur. Pendant ce temps, font valoir les adeptes de la pleine conscience, on a du mal à profiter du l'instant, à s'imprégner de la beauté du monde et des gens, et à focaliser sur ce qui compte vraiment pour nous. La méditation est en quelque sorte un entraînement à la pleine conscience. Quand on essaie de se concentrer sur notre respiration ou les sensations dans notre corps, des pensées et des émotions viennent inévitablement nous déranger. La méditation nous enseigne à les voir venir, sans les juger, et à prendre une certaine distance par rapport à elles, comme si on s'observait soi-même. La science, je le disais, a amplement confirmé les bienfaits de la méditation. Jon Kabat-Zinn, professeur de médecine à l'Université du Massachusetts, et pionnier de la recherche en la matière, a créé dans les années 70 un programme de réduction du stress qui a été implanté dans des hôpitaux et des cliniques d'une trentaine de pays. De nombreuses études ont démontré que le programme de huit semaines contribuait à alléger les symptômes de patients aux prises avec des problèmes aussi variés que les troubles anxieux, la dépression, les troubles de l'attention, la dépendance, l'insomnie et les douleurs chroniques.

Les visées de Luc Roland-Brunard sont plus modestes. Il souhaite que la méditation aide ses étudiants à défaire l'emprise du stress et à focaliser un peu plus sur son cours de littérature. Il a aussi initié une vingtaine d'enseignants du cégep, dont plusieurs se sont montrés intéressés à guider eux-mêmes des méditations de cinq minutes dans leurs cours. C'est un petit investissement de temps qui peut rapporter gros aux étudiants, croit-il. Pour présenter ses ateliers du midi sur le site du Cégep, le prof raconte d'ailleurs une blague «à méditer» : Un gars et une fille vont voir un vieux maître de méditation. - Combien de temps devons-nous méditer chaque jour, maître? - 20 minutes. - Hum, et si nous n'avons pas le temps? - Alors, c'est 40 minutes. ***

Boum méditatif

L'introduction de la méditation au Cégep Limoilou suit une tendance de société. Si elle est encore peu répandue dans les écoles québécoises, la méditation «pleine conscience» connait un boum au Québec et partout en Occident. Dans la province, les centres de méditation gagnent de plus en plus d'adeptes, des entreprises et des hôpitaux offrent des séances de méditation à leur personnel et des parents pratiquent la méditation avec leurs enfants dans le salon, ont rapporté différents médias québécois. Chez nos voisins du sud, stars holywoodiennes, champions sportifs et bonzes de la Silicon Valley ont ajouté un vernis glamour à cette pratique bouddhiste millénaire. ***

