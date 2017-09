L'instinct de compassion

Du Québec, on voit défiler les visages du trauma sur nos écrans : des gens qui ont perdu leur toit, leurs proches, la vie qu'ils avaient bâti.

Devant ces images, on souffre à distance. Et parfois même, une petite piscine se remplit sous nos pupilles.

C'est bizarre, quand même. Pourquoi s'émeut-on du sort de ces étrangers qui habitent à des milliers kilomètres de chez nous?

Parce qu'il y a en la plupart d'entre nous une émotion qui répond à la souffrance des autres : la compassion.

Bien que les économistes aient longtemps soutenu le contraire, l'humain n'est pas si égoïste, finalement. De plus en plus de recherches montrent que la compassion est non seulement une émotion naturelle, mais qu'elle contribue à notre santé et à notre bien-être.

La compassion vient toute seule quand de petites et grosses tragédies frappent d'autres humains. Spécialiste en la matière, le psychologue Dacher Keltner, de l'Université de la Californie à Berkeley, parle même d'un «instinct de compassion».

Quand des catastrophes naturelles frappent, c'est cet instinct qui pousse les humains à s'entraider ou à poser des gestes héroïques.

À Houston, par exemple, un chirurgien dont la maison était inondée n'a pas hésité à monter dans un canot pour secourir un adolescent qui devait être opéré.

À Grand-Case, sur la partie française de l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin dévastée par l'ouragan Irma, un boulanger a décidé de ne pas augmenter ses prix malgré la pénurie d'ingrédients.

«Il faut leur apporter un peu de réconfort, aux gens qui commencent à avoir faim», a-t-il confié à une journaliste de l'AFP. Il avait l'intention de continuer à travailler même s'il allait bientôt perdre l'électricité, parce que «le pain, a-t-il dit, c'est la vie».