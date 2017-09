Je suis Voltaire

(Québec) CHRONIQUE / Lundi soir, je me suis trompé de porte. J'allais assister à la prière de 21h à la mosquée de Limoilou, et je suis tombé sur l'entrée des femmes.

«Les hommes, c'est l'autre porte juste là», m'a pointé une gentille dame qui avait compris mon erreur de novice.

J'étais venu à la mosquée pour confronter mes «biais racistes implicites», ces raccourcis mentaux dont je vous parlais la semaine dernière qui font en sorte que bien des gens se sentent méfiants envers les musulmans sans se considérer islamophobes une seconde.

Je voulais que ma tête cesse de m'envoyer des images d'intégristes qui fomentent des attentats chaque fois que je passe devant cette mosquée située à deux coins de rue de chez moi.

J'ai donc été accueilli par Mohamed Hafid, un des responsables du lieu de culte. Il m'a fait entrer par la porte masculine. J'ai enlevé mes souliers dans le vestibule et je me suis retrouvé en chaussette sur la moquette beige, avec une trentaine d'hommes et deux femmes qui discutaient à voix basse avant la prière.

Puis, la cérémonie a commencé, et j'ai regardé. Les fidèles se levaient, s'agenouillaient, posaient le front sur le sol, en suivant la voix posée de l'imam. C'était loin des prêches radicaux qui couraient dans mon imagination.

En fait, il régnait dans cette salle une banale sérénité. Même qu'en observant ces fidèles se recueillir dans un quasi-silence et exécuter des génuflexions synchronisées, je me suis surpris à envier la paix d'esprit que ce rituel devait leur procurer.

«C'est un moment où on se coupe de ce qui est autour», m'a expliqué Seddon Tane Sow, un Guinéen d'origine, après la cérémonie.

La prière représente pour lui une interruption dans le tumulte quotidien, un moment où il n'y a que son dieu et lui, m'a-t-il expliqué.

Si vous en doutiez, il n'y avait pas d'intégristes là, juste des gens qui prient Allah. Contre des préjugés involontaires, rien de mieux qu'une dose de réalité.

Malaise

Pour être honnête, je dois quand même vous dire que j'ai ressenti un certain malaise à la mosquée, par rapport à la séparation entre les hommes et les femmes.

Il y avait deux femmes ce soir-là, dont celle qui m'avait ouvert la porte au début. Elles étaient confinées dans une pièce à l'arrière, ouverte sur celle des hommes.

Pourquoi ne pouvaient-elles pas prier à côté d'eux? Pourquoi devaient-elles rester aux dernières loges?

J'ai posé la question à M. Hafid. Il m'a répondu que c'est une question d'«organisation» et de concentration : «On évite tout ce qui pourrait distraire.»

S'ils voyaient des femmes, les hommes auraient plus de mal à focaliser sur la prière, m'a-t-il expliqué. D'ailleurs, les musulmanes sont très à l'aise avec cette division; elles sentent qu'elles ont un «espace intime», a ajouté M. Hafid.

Peut-être. Reste que de mon point de vue, celui d'un partisan de l'égalité hommes-femmes, cette division est injuste. Ça heurte mes valeurs.

Et alors? Alors, rien.

On peut être d'accord d'être en désaccord.

Tolérer, comme Voltaire.

***

Après les attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015, le Traité sur la Tolérance, de Voltaire, s'est retrouvé au sommet des palmarès dans les librairies de l'Hexagone.

Dans les manifestations en hommage aux victimes du massacre, le visage du philosophe des Lumières s'était retrouvé sur les affiches, affublé du slogan «Je suis Charlie». Et beaucoup de Français ont eu envie de lire ce qu'il avait à dire sur le fanatisme religieux et la tolérance.

Le traité en question a été écrit en 1763 par un Voltaire révolté par des catholiques qui venaient de torturer et de mettre à mort Jean Calas, un protestant.

Fervent défenseur des libertés d'expression de croyance, le philosophe estimait que le meilleur moyen de protéger ces libertés - et de ne pas s'entretuer - est de faire preuve de tolérance envers les autres.

La «tolérance n'a jamais excité de guerre civile; l'intolérance a couvert la terre de carnage», a-t-il écrit.

Sa vision était somme toute pragmatique, le bon vieux «vivre et laisser vivre».

S'il avait vécu aujourd'hui, Voltaire aurait sans doute dénoncé non seulement les intégristes musulmans, mais tous les intégristes, de droite comme de gauche, qui tentent de répandre leurs croyances par la violence.

Et il nous aurait dit de laisser tranquilles les autres croyants. Ceux qui prient à l'église, à la synagogue, à la mosquée, sans embêter personne.

***

Bref, c'est assez simple à pratiquer, la tolérance, et ça évite beaucoup de collisions dans une société plurielle. Mais il y aura toujours des gens qui, insensibles à la raison, se complairont dans l'intolérance.

La semaine dernière, à la suite de ma chronique sur le racisme, j'ai été bombardé de courriels d'imbéciles qui croient que la plupart des musulmans sont des intégristes en devenir.

«Les fidèles des mosquées sont en majorité des salopards d'islamistes qui enseignent la charia à leurs enfants et qui préparent ainsi les attentats de demain», m'a écrit un certain Pierre Morneau, qui n'est probablement pas son vrai nom.

Un autre gars avec une adresse courriel bizarrement similaire, Claudio Serbal, m'a écrit qu'il fallait «déporter les fichés et les jeunes de 18 à 30 ans non mariés incapables de prouver leur adhésion a [sic] nos valeurs.»

Racisme, xénophobie, islamophobie : appelez ça comme vous voulez, ces paranos extrapolent des complots de leurs préjugés.

Le pire c'est que, souvent, ils n'ont jamais mis le pied dans une mosquée ou fréquenté un seul musulman avant d'atteindre ce niveau de délire.

La «discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède», écrivait Voltaire dans son Traité sur la tolérance.

Ils devraient le lire.