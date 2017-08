Je l'ai dévisagé, avec l'envie de le traiter d'«ostie de raciste».

Puis j'ai continué mon chemin, en me disant que l'attentat la mosquée de Sainte-Foy était loin d'avoir enrayé l'islamophobie dans ma ville.

J'aurais aussi pu me regarder dans le miroir. Je passe plusieurs fois par semaine devant cette mosquée, je vois une ribambelle de fidèles arriver pour la prière, et on dirait que je ne peux pas m'empêcher d'être méfiant.

C'est automatique : des images d'islamistes radicaux qui fomentent des attentats me passent par la tête. Involontairement, je me sens suspicieux et j'ai du mal à sourire à mes voisins musulmans.

Si c'était un temple bouddhiste ou un lieu de culte de n'importe quelle autre religion, ce ne serait pas arrivé. Et j'aurais sûrement eu un air plus sympathique. Mais avec l'islam, c'est plus fort que ma volonté.

Moi, raciste? Jamais. Le racisme me dégoûte autant que vous et je ne me considère pas une miette islamophobe.

Pourtant, ma tête se rabat sur des préjugés devant la mosquée, et ces pensées ont une incidence sur mes émotions et mon comportement : je me sens plus méfiant et j'ai probablement l'air bête.

Biais implicites

Bref, je suis un peu raciste sans le vouloir. Et probablement que vous aussi. Car à peu près personne n'est à l'abri des «biais implicites».

Dans le cas qui nous occupe, les biais implicites signifient que les gens peuvent se comporter de manière raciste tout en rejetant sincèrement les idées racistes. C'est-à-dire sans qu'ils le réalisent ou en aient l'intention d'agir de la sorte.

Cette mécanique tordue découle de la mémoire, qui fonctionne par associations. Par exemple, si je vous dis beurre d'arachide, vous pensez sans doute à confiture, toast et grille-pain. Parce que ces éléments ont été liés si souvent qu'ils sont devenus indissociables dans votre cerveau.

Maintenant, à quoi pensez-vous si je vous dis musulman? Il y a de fortes chances que, malgré vous, une des premières images qui vous viennent en tête soit celle d'un terroriste.

Pourquoi? Parce que d'innombrables fois, depuis le 11 septembre 2001, quand on a entendu parler de musulmans ou de l'islam, c'était dans le contexte d'un attentat.

On a vu des images de terroristes à la pelle - d'Al-Qaïda, de l'État islamique, de fous qui foncent dans le World Trade Center en avion, font exploser des bombes, exécutent des Occidentaux, foncent dans la foule avec des camions.

Et après, on a découvert les visages des imams qui, en coulisses, avaient lavé le cerveau des kamikazes dans les mosquées.

Tout ça est arrivé. Mais il y a aussi des catholiques et des juifs qui sont devenus terroristes. Et jamais l'idée qu'ils puissent comploter un attentat ne vous traverse l'esprit quand vous les croisez devant une église ou une synagogue.

La différence, avec l'islam, c'est que le terrorisme lui colle aux basques comme la confiture au beurre d'arachide.

Or, la réalité statistique est que les musulmans ne sont pas plus susceptibles de commettre des attentats terroristes que les blancs catholiques. Mais ça, notre cerveau s'en fiche, prompt à prendre son raccourci associatif.

C'est d'autant plus difficile à réaliser que plus les stéréotypes nous viennent facilement à l'esprit, plus on a l'impression qu'ils sont vrais (un phénomène appelé l'«illusion de la disponibilité»). Ce qui nous donne le sentiment que, ben voyons, la plupart des Irlandais sont roux, les blancs ne savent pas danser, les Chinois sont studieux et les Juifs sont avares.

La meilleure façon de se protéger contre ces raccourcis mentaux consiste d'abord à prendre conscience de nos biais implicites. Et ensuite, de meubler son esprit d'associations plus fidèles à la réalité.

C'est d'ailleurs ce que suggérait le Centre culturel islamique de Québec après les attentats à la mosquée de Sainte-Foy : aller à la rencontre des musulmans pour défaire les stéréotypes. En mangeant, en discutant, en priant avec eux. J'aurais dû suivre ce conseil à ce moment-là, pour me protéger contre mes propres biais implicites.

Il n'est jamais trop tard.