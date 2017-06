La photo qui prédit l'avenir

Peut-être que le photographe vous avait énervé avec ses directives : souris, tourne-toi un peu vers la droite, le diplôme plus haut, non, un peu plus bas. Ou peut-être que vos amis vous observaient et que vous craigniez d'avoir l'air ridicule.

Bref, votre air bête sur ce cliché d'anthologie n'était nullement représentatif de votre tempérament au seuil de l'âge adulte. À moins que...

À moins que ce visage impassible, ce sourire forcé, eût reflété votre humeur générale de l'époque? Et si c'était le cas, aurait-on pu prédire, à partir de cette seule photo, une partie de votre avenir, comme la durée de votre mariage, à quel point vous serez heureux ou même votre longévité?

Ce serait pour le moins étonnant. Et pourtant, c'est ce qu'on réussit à faire plusieurs chercheurs en prouvant que de simples photos de jeunesse pouvaient servir de boules de cristal.

La plus célèbre et la plus citée de ses études a été publiée en 2001. LeeAnne Harker et Dacher Keltener, de l'Université de Californie, à Berkeley, ont analysé 114 photos dans les albums de 1958 et de 1960 d'un collège pour femmes d'Oakland, près de San Francisco.

À l'aide d'un système sophistiqué de codage des expressions faciales, les chercheurs ont mesuré l'intensité des sourires des étudiantes. Puis, ils ont croisé les résultats avec des données sur la vie de ces femmes, qui étaient récoltées depuis 30 ans dans le cadre d'une autre étude à long terme.

Dans les albums scrutés, seulement 3 étudiantes sur 114 ne souriaient pas. Le reste d'entre elles se divisait en deux catégories. Certaines affichaient un «sourire de Duchenne», c'est-à-dire un «vrai» sourire, qui entraîne non seulement la bouche, mais le visage au complet, notamment les yeux qui plissent. Les autres ne faisaient que hausser leurs lèvres, exhibant un «faux» sourire d'«hôtesse de l'air».

Résultats? À 52 ans, les femmes qui exhibaient un sourire radieux à 21 ans étaient en meilleure santé, plus heureuses en couple, et plus satisfaites de leur vie en général.

L'authenticité d'un sourire, croqué au hasard d'une photographie, peut ainsi s'avérer un précieux indice sur ce que Harker et Kercher appellent «l'émotionnalité positive» d'une personne - c'est-à-dire sa propension à ressentir des émotions positives.

Plus votre niveau d'«émotionnalité positive» est élevé, plus vous avez tendance à être de bonne humeur, enthousiaste et énergique. Et plus il est bas, plus vous êtes susceptible être triste, léthargique ou en détresse.

La plupart des gens sont incapables de simuler un sourire de Duchenne, lequel est involontairement provoqué par des muscles faciaux qui répondent à une émotion positive. Si une personne affiche ce type de sourire souvent, c'est un indice qu'elle a la bonne humeur facile.

Mais quel est le rapport avec l'avenir? Eh bien, les études montrent que les personnes qui ont plus de facilité à avoir des émotions positives sont en général plus optimistes, plus portées vers l'action et plus ouvertes aux autres, soulignent Harker et Kercher. Ce qui les rend plus agréables à côtoyer dans toutes les sphères de leurs vies : en famille, en couple, en amitié ou au boulot.

Or, comme le souligne le directeur de la plus importante étude longitudinale sur le bien-être - la Grant Study -, le résumait, «les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. C'est tout.»