La stupidité naturelle

(Québec) CHRONIQUE / «Steve est très timide et réservé, toujours prêt à rendre service, mais sans vraiment s'intéresser aux gens ou à la réalité. Personnalité docile et méticuleuse, il a besoin d'ordre et de structure, et se passionne pour les détails.»

Steve est-il plus susceptible de devenir?

A) Bibliothécaire

B) Agriculteur

Je ne vous donne pas la réponse tout de suite, sauf que je peux vous dire que vous êtes sans doute très intelligent, mais pas très rationnel, si vous vous êtes trompés.

En attendant, voyons si je peux deviner ce qui s'est passé dans votre tête...

Vous vous êtes fait une image mentale du bibliothécaire et de l'agriculteur typiques, et vous avez comparé la description de Steve avec cette image.

Laquelle lui ressemble le plus ?

«Timide», «réservé», «prêt à rendre service», «docile», «méticuleux», «ordre», «structure», «détails». Allez... ce gars-là est prédestiné à une brillante carrière en bibliothéconomie !

Mais attendez. Avez-vous pensé un instant au fait qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs que de bibliothécaires sur le marché du travail ?

Si je vous avais juste demandé : est-ce qu'il y a plus d'agriculteurs au Québec que de bibliothécaires?, vous auriez sûrement penché pour les premiers.

Et vous auriez eu raison. Au Québec, il y a environ 89 fois plus d'agriculteurs que de bibliothécaires.

Logiquement, vous trouverez donc davantage de personnalités «dociles et méticuleuse» dans les champs que derrière un comptoir de bibliothèque.

Bref, la bonne réponse, vous vous en doutez maintenant, est : «agriculteur».

Mais en lisant la description de Steve au départ, vos méninges ont oublié de se questionner en termes de probabilité et se sont automatiquement concentrées sur la ressemblance du gars avec l'image typique des deux métiers.

Bravo si vous avez eu la bonne réponse. Vous n'êtes pas plus intelligent que les autres, mais sûrement plus rationnel, c'est-à-dire plus susceptible de recourir à la logique qu'à votre intuition.

Pour ceux qui ont choisi la mauvaise réponse, ce n'est pas de votre faute, la majorité des gens - moi y compris -, se trompent, même les statisticiens.

***

J'ai tiré la «question de Steve» d'un livre que tout le monde devrait lire pour apprendre à se méfier du «gros bon sens», vous savez, celui que les gens invoquent quand ils sont à court d'arguments.

Le livre en question a un titre très austère en français - «Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée». Mais il se lit très bien et c'est un des rares bouquins qui devrait vraiment vous aider à prendre de meilleures décisions dans la vie.

L'auteur, Daniel Kahneman, a été souvent décrit souvent comme le «plus important» ou le «plus influent» psychologue toujours vivant.

Il a gagné le prix Nobel d'économie en 2002 pour avoir donné une grosse taloche à cette science, qui partait du principe que l'homme et la femme prennent des décisions économiques rationnelles, alors que la plupart du temps, ils ne le font pas.

Ce n'est pas un psychothérapeute comme on imagine souvent les psys, mais un chercheur en psychologie sociocognitive. Autrement dit, il s'intéresse à la manière dont les humains pensent et souvent, se trompent.

À partir des années 70, Kahneman et son défunt collègue et compatriote israélien Amos Tversky ont mené une série d'expériences simples, mais incroyablement efficaces, qui ont démontré à quel point nos intuitions n'étaient pas fiables.

Kahneman, Tversky et leurs héritiers ont trouvé une longue liste de «biais cognitifs» qui affectent tant la manière dont on dépense notre argent, on traite les gens autour de nous que les choix que nous faisons à propos de notre bien-être ou de notre santé.

Ces dernières années, Kahneman a essayé comprendre pourquoi, dans les organisations, les mêmes informations disponibles ne donnaient souvent pas les mêmes décisions d'une personne à l'autre. Des trucs aussi insignifiants que la météo, le temps écoulé depuis le dernier repas et notre humeur du moment peuvent avoir une influence sur le résultat.

L'intelligence n'a rien à voir là-dedans, même que selon une étude, les gens qui ont un Q.I. plus élevé seraient plus disposés à l'irrationalité.

À lire Kahneman entre les lignes, on comprend que l'avenir n'appartient pas aux gens les plus brillants, mais aux plus rationnels. Ceux qui sont capables d'avoir le recul nécessaire pour se méfier de leurs intuitions, comme celle que vous avez utilisée pour conclure que Steve avait plus de chance de devenir bibliothécaire.

Kahneman et Tversky sont une des plus grandes influences intellectuelles derrière le mouvement du «Big Data» et l'utilisation d'algorithmes pour prendre des décisions objectives. Tversky s'est déjà fait demander si les recherches du duo pouvaient être appliquées à l'intelligence artificielle. Non, a-t-il répondu, «nous étudions la stupidité naturelle».