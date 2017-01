Les besoins élastiques

J'ai été secoué par le bouquin de McSween et ma blonde aussi, même si on a trouvé qu'il manquait souvent de nuances, justement. Mais pour peser le pour et le contre de ce que je fiche avec mon argent, je n'ai jamais lu d'auteur aussi efficacement cinglant.

Pour tout vous dire, j'ai acheté le bouquin tant convoité cet automne à la librairie Pantoute et je l'ai prêté à un ami. Une collègue m'a dit lundi qu'il y avait plus de 800 personnes qui l'avaient réservé à la biblio, et j'ai voulu vérifier moi-même. Au comptoir d'aide aux lecteurs, la bibliothécaire n'a pas hésité à le comparer à Cinquantes nuances de Grey.

Ça fait pourtant des années qu'on se fait dire qu'on est surendettés. À voir le couronnement de McSween et le nombre d'articles que je lis ou qu'on m'envoie ces temps-ci sur la surconsommation, j'ai l'impression qu'on assiste à une sorte de réveil collectif. Non, mais quand l'auteur le plus au Québec est un comptable, c'est clair : il se passe quelque chose

J'étais à la bibliothèque Gabrielle Roy, la plus grande de Québec, et la dame parlait, bien sûr, du livre de Pierre Yves McSween, En as-tu vraiment besoin?

Sauf que je suis un peu resté sur mon appétit en ce qui concerne la grande question du livre. Celle qui revient devant chaque chapitre et est inscrite sur la petite enveloppe de carte de crédit/débit qu'on nous laisse en souvenir : «En as-tu vraiment besoin ?»

Quand on y pense, de quoi a-t-on vraiment besoin? D'assez d'eau et de nourriture pour faire fonctionner notre corps. D'un toit pour se protéger du froid et être en sécurité. De quelques vêtements pour ne pas se promener à poil.

Et si on vit en plus dans un pays qui n'est pas en guerre, nous assure des droits et libertés fondamentales, et nous offre des soins des santé universels et une éducation gratuite jusqu'au cégep, on n'a pas besoin de grand chose de plus.

Évidemment, il y a encore des centaines milliers de pauvres au Québec qui n'ont pas le loisir de se préoccuper des idées de McSween sur le REER et le CELI ou le budget vinicole au resto. Pour l'instant, ils voudraient juste déjeuner et ne pas se faire pourchasser par leur proprio.

Les gens de la classe moyenne, toutefois, peuvent espérer plus d'un chèque de paie que de combler leurs besoins de base. Et ce qu'on veut s'offrir, c'est du confort.

Le confort, c'est le surplus de bien-être que nous apporte un bien ou un service. Un char, une maison avec une grande cour, un téléphone intelligent, des vêtements à la mode, des cours de yoga, des billets pour les Remparts, un bouquin de Pierre Yves McSween, tout ça, c'est du confort.

Alors quand on dit, «j'en ai besoin», c'est très souvent relatif. Parce que les besoins sont très élastiques : plus on a de l'argent, plus on a de besoins.

Vous avez sûrement déjà remarqué cette élasticité vous-mêmes, et des scientifiques l'ont confirmé maintes fois. Nos aspirations grimpent en même temps que notre salaire. Si bien que ce qu'on considérait autrefois comme un luxe devient une nécessité.

L'humain étant une bête sociale, on ne fait pas ça tout seul. Quand nos revenus augmentent, on se met à se comparer à des voisins, des collègues, des amis plus friqués, et nous aussi on veut ce qu'ils ont, bon.

Quand ça m'arrive, j'essaie de me souvenir de cette citation d'un courtier de Wall Street grassement payé, qui a confié au journaliste Michael Lewis : «Tu ne deviens pas riche dans cette business. Tu atteins juste d'autres niveaux de pauvreté relative.»

Bref, contrairement à McSween, je ne suis pas convaincu que la question : «Est-ce que qu'en j'ai ai vraiment besoin» soit la meilleure question à se poser avant de dépenser. Car on peut toujours trouver un moyen de justifier ces besoins.

Une question alternative pourrait être : «Est-ce que cette dépense va me rendre plus heureux?» Mais par «me», je fais référence à deux personnes en une : celle qui vous êtes au présent et celle qui vous serez dans le futur.

Si j'achète un nouveau mobilier de salon avec ma carte de crédit parce ce que «j'en ai vraiment besoin», je vais eut-être être joyeux les premières semaines. Mais les intérêts à la fin du mois et le stress de vivre de paie en paie risquent de me rendre pas mal moins gai à moyen et long terme. Mon moi futur a écopé pour le moi présent.

C'est poche, mais notre cerveau est programmé pour réagir beaucoup plus fortement aux émotions négatives qu'aux émotions positives. Alors, quand on pose le tout sur la balance, vivre à crédit s'avère une très mauvaise option.

Je le sais comme vous, l'épargne emmerde profondément votre moi présent. Mais si votre moi futur dispose d'un coussin en cas de pépin et peut prendre sa retraite avant tout le monde, le solde sera amplement positif.

Des chercheurs ont mené une expérience fascinante avec des gens qui avaient de la misère à économiser. À l'aide d'un logiciel photo, ils leur ont montré de quoi ils auraient l'air dans dix, vingt ou trente ans s'ils mettaient de l'argent de côté ou s'ils négligeaient d'épargner. Plusieurs ont commencé à économiser davantage après avoir vu leurs tronches du futur.

Ça ne veut pas dire de tout sacrifier pour l'avenir. McSween lui-même ne vous encourage pas à devenir grippe-sous. Il vous rappelle seulement d'inclure dans le calcul la personne que vous allez devenir.

Il oublie juste de mentionner que les besoins sont élastiques. Bref, vous n'avez pas besoin d'acheter son livre. Mais à long terme, c'est sûrement un bon investissement.