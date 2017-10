Pourquoi es-tu en couple?

Un pacte tacite.

Denis Dubé est coordonnateur clinique chez Authonommie, un centre d'aide qui ramasse à la petite cuillère des gars qui ont le coeur brisé. «Dans 80% des cas, c'est la femme qui met fin à la relation. Quand le gars arrive, il est sous le choc. Il n'a rien vu venir ou il n'a pas voulu le voir. Quand on fouille, on se rend compte qu'il y a eu des signes. On lui demande s'il a déjà entendu la phrase classique : «faudrait qu'on se parle»».

Ah oui.

Il n'a pas porté attention.

Comme cette fois où madame est allée prendre une petite pause chez sa mère, le mois où il a dormi sur le sofa du salon.

Il s'est dit que ça s'arrangerait.

Denis s'occupe du groupe Rupture, mis sur pied pour ces hommes écorchés. «Les hommes réalisent dans quel genre de relation ils étaient pris. Quand on est en couple, il faut se demander pourquoi on fait un bout de chemin avec l'autre personne. C'est important de se poser cette question-là. Un couple qui est une réunion de faiblesses ne peut pas fonctionner.»

Un couple toxique, ou malsain, est voué à l'échec. «Mets 100 personnes dans une salle et dans le groupe, mets un gars toxique et une fille toxique. Le toxique va trouver la toxique. Le gars va trouver sa biche à sauver et elle prendra son rôle de victime. Te voilà avec le poids d'être le sauveur... et ça continue dans cette trajectoire.»

La pression monte.

L'union devient à la fois un cercle vicieux et un triangle dramatique. C'est le triangle de Karpman, dans lequel les deux tourtereaux s'échangent les rôles de victime, de bourreau et de sauveur.

Échec assuré à 100 %.

Et pourquoi on reste dans une relation comme ça? «Parce que c'est plus compliqué de partir. On endure, on s'habitue. C'est comme la grenouille qui s'habitue à l'eau de plus en plus chaude, jusqu'à ce qu'il soit trop tard...»

C'est encore pire quand il y a des enfants.

Quand ils arrivent chez Autonhommie, les hommes sont en colère. «Ils arrivent juste avant que l'élastique pète. Ça nous arrive d'entendre "je vas la tuer, la tabarnak!" Ils sont en réaction et nous, on veut les emmener en action. De quoi je suis responsable? Sur quoi j'ai du pouvoir?»

Des fois, ça commence par choisir la couleur de leur nouvel appartement.

«Il y a des gars qui ont totalement perdu le contact sur eux, même sur des choses très simples, comme leur couleur préférée. On leur demande "c'est quoi ta couleur préférée?" Il y a un silence... Le gars doit se rendre devant le présentoir Sico. C'est un moment clé, il prend en charge sa réorganisation.»

Pas à pas.

Le premier pas, c'est de demander de l'aide. «Quand une femme demande de l'aide, on trouve ça normal. Mais un gars, il passe pour quelqu'un de faible. Notre société est responsable de cette bullshit. On dit que ça prend un village pour élever un enfant. Nous, on est sur le bord du précipice et on retient les hommes qui veulent se jeter en bas. Mais qu'est-ce qui se passe dans le village?»

Il se passe qu'«on ne montre pas aux gars à accepter l'échec».

***