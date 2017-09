«C'est une descente aux enfers»

Elle en connaît le contenu par coeur.

C'est le dossier de sa fille, assassinée à 42 ans à Sault Ste. Marie le 8 août 2013. Corellie Bonhomme a passé une dizaine de jours chez un gars qu'elle connaissait depuis deux ans, elle s'est assoupie quelques heures avant d'aller prendre l'autobus pour Toronto. Avant de retourner auprès de son amoureux.

«C'est là qu'il l'a tuée.»

Jonathan Townsend, 21 ans, avait empoisonné les patates qu'il lui avait servies, elle n'y a pas touché. Quand elle s'est endormie, il a choisi un couteau, s'est approché à pas feutrés. «Il l'a poignardée au cou».

Il a dit en cour qu'il aurait voulu qu'elle soit en amour avec lui.

«Ils s'étaient rencontrés sur un réseau de jeux vidéo, ils jouaient ensemble. Lui faisait des jeux vidéo, il était assez reconnu dans son domaine. Il a offert à Corellie d'être sur la pochette de son dernier jeu, elle était belle, elle avait déjà travaillé comme mannequin. Il l'a fait venir chez lui pour les photos.»

Elle n'est jamais repartie.

Quand elle a appris la mort de sa fille, Lise a été foudroyée. «C'est une détresse épouvantable, un désarroi total, tu ne peux pas imaginer pire que ça. Encore aujourd'hui, je peux être tranquillement en train de lire et je tombe sur un mot qui fait tout remonter, qui me fait éclater en sanglots.»

Des images surgissent. «Les derniers moments de ton enfant, ça te poursuit et ça va toujours te poursuivre. Ce qui m'a poursuivie le plus c'est qu'elle s'est vue mourir. Corellie a eu le temps de se dire ''je vais m'évanouir, je vais partir...''»

Il lui est même arrivé d'en vouloir à sa fille. «On passe par toutes sortes d'émotions quand ça arrive. J'en ai voulu à Corellie de s'être mise dans cette situation-là. À son âge, elle n'aurait pas pu voir qu'il était dérangé? Elle se voyait tellement devenir actrice, elle s'est laissée embarquer...»

Le rideau est tombé.

«Les gens me demandent souvent si j'en veux au tueur. Je ne me suis jamais arrêtée à haïr cet être-là, j'étais dans les pourquoi. Et puis haïr, c'est créer un lien. Je m'en suis complètement détachée. Il doit assumer ce qu'il a fait, comme Ugo Fredette. Il doit assumer ce qu'il a fait.»

Il y a la grande question, qu'elle se pose encore et encore. «Cette question-là, les parents de Véronique [Barbe] vont se la poser. C'est pourquoi? Pourquoi c'est arrivé à elle? Contrairement à moi, eux, ils avaient un lien avec celui qui a tué leur fille. C'est une descente aux enfers, personne ne peut mesurer l'intensité du drame qu'ils vivent.»