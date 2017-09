Une enquête relancée après 64 ans

C'est au tour de la vérité maintenant.

Depuis que des employés d'Hydro-Québec ont fait la macabre découverte le matin du 5 octobre 1953, jamais ce meurtre n'a été résolu. Officiellement, toutes les démarches effectuées pour identifier la femme ont échoué, de même que les enquêtes qui auraient pu être menées.

Patricia Rochette, elle, a toujours eu la certitude que cette femme est sa tante Marie-Paule, disparue mystérieusement la même année.

Elle n'avait jamais eu de preuves.

Depuis 10 ans, Patricia remue ciel et terre pour faire le lien entre Marie-Paule Rochette et la noyée de la Rivière-des-Prairies. J'avais écrit son histoire l'année dernière, elle m'avait raconté se souvenir de lettres écrites par Hervé, le mari de sa tante, et de rapports succincts envoyés par la SQ à son père, Raymond, le frère de Marie-Paule.

L'enquête piétinait.

Il y avait trois lettres d'Hervé, elles étaient bleues. Au printemps 1953, il lui écrit: «Je sais que tu veux voir ta soeur, mais j'ai dû la faire interner en raison de schizophrénie et de débilité. C'est pour son bien.» Deux mois plus tard, il lui réécrit. «Marie est rendue dans un état de débilité générale avancée et irréversible. Ma belle Marie, que j'aimais tant. Je te demande, Raymond, d'accepter cette situation.»

La noyée aurait été tuée fin janvier, début février.

La dernière lettre que reçoit Raymond de Hervé au sujet de sa soeur date de 1956, plus de deux ans après la découverte de la mystérieuse noyée de la rivière. «Cher Raymond, pour ta sécurité et celle de ta famille, il est à ton avantage et préférable de comprendre qu'il te faut arrêter de chercher Marie. Tu ne la reverras jamais.»

Raymond a enterré l'histoire.