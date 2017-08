Les graines que l'on sème

Arno a battu des gens.

Arno a longtemps cru qu'il était supérieur à eux, que ces gens-là - des noirs, des homosexuels, tous ceux qui n'étaient pas comme lui - étaient des indésirables qu'il fallait éradiquer comme la peste bubonique. «J'avais la sensation de faire partie de quelque chose de plus grand, d'avoir une raison d'être», a-t-il confié au New York Times il y a quelques années.

Et pour alimenter ses certitudes, il participait à des manifestations avec des gens qui pensaient comme lui. Et, presque chaque fois, il y avait une contre-manif, de gens qui leur disaient qu'ils avaient tort, en leur lançant des injures.

Ou des roches.

Ce qu'Arno a dit à Ian Bussières est très intéressant, il a dit que les contre-manifs ne faisaient que les galvaniser davantage. «Il y a une sorte de symbiose entre l'extrême droite et l'extrême gauche. L'un dépend de l'autre pour pouvoir continuer à dire qu'il doit se débarrasser de l'autre! [...] La violence contre les groupes d'extrême droite aide l'extrême droite.»

Comme le feu qui a besoin d'oxygène.

Ce ne sont donc pas les contre-manifs qui ont fait une brèche dans les certitudes d'Arno. Ni ceux qui le traitaient de raciste.

Il y a eu la naissance de sa fille. Et autre chose. «Un autre élément important a été de voir des gens que je prétendais détester, - des juifs, des noirs, des latinos, des gais -, me traiter avec gentillesse au moment où je le méritais le moins. Ça ne m'a pas fait quitter immédiatement, mais ça a planté des graines qui ont rendu beaucoup plus difficile pour moi de garder cette philosophie.»

Les graines ont germé.

Depuis plus de 10 ans maintenant, Arno milite pour que les gens arrêtent de se haïr. Il a fondé en 2009 un organisme pour aider les suprémacistes à ouvrir les yeux. Et pas uniquement les suprémacistes. «Notre plateforme était large, orientée vers la compassion. Nous aidions aussi d'anciens islamistes, d'anciens membres de gangs de rues, d'anciens extrémistes politiques.»

Tous ceux qui sont aveuglés par des croyances.

Des croyances qui deviennent trop souvent des justifications pour poser des gestes de haine. Semer la mort dans une foule à Barcelone. Ou dans une mosquée de Québec. Y laisser une tête de porc, un Coran éventré, des excréments.

Brûler une voiture.

Ce «nous» contre le «eux», qui ne fait que pourrir l'air ambiant.

Au lieu de faire une contre-manifestation, Arno propose le contraire. Une fête. «Par exemple, si un groupe islamophobe défile à Québec, tu organises, un pâté de maisons plus loin, une foire interculturelle et interreligieuse où les gens partagent de la nourriture, de la musique et apprennent à apprécier la culture de l'autre.»

Il faut cesser d'oxygéner le feu. Cette logique d'affrontement ne fait qu'attiser la haine, tout en banalisant les dérives. Il y a plusieurs années, alors que j'habitais dans une banlieue anonyme de La Nouvelle-Orléans, un enfant noir m'a lancé des pierres en m'insultant, parce que je suis blanche.

J'étais, à ses yeux, complice du passé esclavagiste.

Il était à vélo, je n'ai pas pu lui parler. Je me demande souvent ce qu'il est devenu, s'il porte encore la haine. Peut-être qu'à l'école, un enfant blanc lui a prêté un crayon. Et qu'il a compris, comme Arno, qu'on ne peut pas mettre les blancs dans le même panier. Et mettre le feu au panier.

Pas plus que les musulmans.