Frais accesssoires: une loi appliquée dans la confusion totale

C'est le cas en Montérégie-Est. «Les attelles et les bas étaient dans certains cas facturés aux patients, m'écrit Catherine Latendresse. Par contre, pour vous fournir une liste de fournitures, nous devrons valider l'information dans les différents services des hôpitaux visés : l'Hôpital Pierre-Boucher, l'Hôpital Honoré-Mercier et l'Hôtel-Dieu de Sorel puisque les pratiques n'étaient pas uniformisées.»

Sur certains territoires, on a constaté que les pratiques varient selon les établissements, sans pour autant avoir un portrait clair de la situation. Il faudra donc d'abord savoir qui fait quoi avant de réviser les façons de faire et, éventuellement, de rembourser ceux qui ont reçu une facture.

J'ai fait cet exercice. J'ai contacté tous les hôpitaux pour savoir si les cinq du CHU de Québec étaient les seuls à remettre aux patients des factures - d'Orthèse Savard dans ce cas-ci - pour, entre autres choses, des attelles et des bas de compression. Mon petit doigt me disait qu'il devait y en avoir d'autres.

J'ai demandé au ministère si le problème se posait ailleurs. On n'avait aucune idée, on ne savait pas qui facturait quoi.

Du côté de Charlevoix, sous la gouverne du CIUSSSCN (Centre intégré de santé et de services sociaux de la Capitale nationale), on est en train de faire une analyse pour s'assurer «qu'il n'y a pas d'écart de compréhension dans notre organisation et que l'information est bien communiquée aux usagés sur les deux possibilités : avoir une fourniture de base requise à la guérison sans frais ou avoir une fourniture plus fonctionnelle et confortable que le matériel de base à leur frais.»

Ce qui ressort de l'analyse des réponses obtenues, c'est que l'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation se faisait dans la confusion la plus totale, au gré de l'interprétation des administrateurs. Et, dans plusieurs cas, le rappel à l'ordre du ministère n'a fait qu'augmenter la confusion.

Parce que, m'a-t-on dit, il y a toujours place à l'interprétation.

Au-delà de leur obligation à fournir les services «médicalement nécessaires», certains établissements ont demandé au ministère de déterminer ce qui l'était et ce qui ne l'était pas. Si les attelles semblent faire l'unanimité, la question des béquilles et des aides au déplacement reste dans le flou. Si certains établissements en fournissent, la grande majorité en refile la facture aux patients.

À Québec, et ailleurs, on attend «la liste» du ministère avant de couler dans le béton de nouvelles pratiques et, surtout, avant de procéder au remboursement des gens qui ont payé des articles qui auraient dû leur être fournis. Déjà que de rembourser tout ce beau monde - et les compagnies d'assurance qui ont remboursé plusieurs de ces factures -, est un exercice ardu, on ne veut pas le faire deux fois.

Donc, on attend la liste.

Sommé de donner des directives plus claires, le ministère de la Santé a dû s'atteler à la tâche au cours des dernières semaines. La porte-parole Noémie Vanheuverzwijn a confirmé que le processus est enclenché. «Afin d'appuyer les établissements dans l'application de cet élément de la loi, nous travaillons effectivement à établir une liste de fournitures de base et à préciser les balises du médicalement requis.»

Quelques rencontres ont déjà été tenues pour débroussailler le dossier. Mais, l'appareil gouvernemental étant ce qu'il est, les hôpitaux - et les patients - devront s'armer de patience. Quand peut-on s'attendre à avoir cette liste? «D'ici la fin de l'hiver. [...] Cela sera fait dès que possible. On me précise que c'est pour début 2018.»

Donc, au mieux, les hôpitaux sauront à quoi s'en tenir dans quatre mois.

D'ici là, des centaines de patients risquent de recevoir une facture pour des articles qui devraient leur être fournis gratuitement. Et cela, peut-être même dans des hôpitaux où on estime appliquer correctement la loi.

***