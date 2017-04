Des hommes blanchis, mais...

(Québec) CHRONIQUE / La violence conjugale est un terrible fléau, comme en témoignent les manchettes chaque jour. Mais, parfois, il arrive que de fausses accusations soient portées au détriment de la vérité. Voici l'histoire d'hommes qui ont comme point commun d'être père et d'avoir été faussement accusés de violence conjugale ou d'agression sexuelle. S'étant sentis «présumés coupables» dès leur arrestation, ils ont eu du mal à faire la preuve de leur innocence. Incursion dans un côté sombre - et tabou - du système de justice. FAUSSEMENT ACCUSÉS dernier de 3

Martin n'a jamais abandonné, Jérôme* non plus, même si ça lui a coûté 100 000 $ au final. «Mes enfants, ce n'était pas négociable.»

Et la presque totalité de l'argent. «Je fais deux jobs presque juste pour payer les frais d'avocats. Tu ne peux pas rouler à 35 000 $ [de frais] par année pendant longtemps. Mais si tu arrêtes, tu perds tout... J'appelle ça un enlèvement légal, par la loi, en t'épuisant et en te ruinant, ils t'amènent à abandonner.»

Martin a la garde de ses enfants, il commence à peine à sentir que la confiance revient à l'école. Un peu. «Au début, après le jugement qui a confirmé que je n'avais rien à me reprocher, il y avait toujours quelqu'un qui me suivait dans les corridors de l'école, au cas où...»

«Les dommages restent. Il y a encore un doute, ce doute subsiste toujours dans la tête des gens, et c'est normal. Encore aujourd'hui, personne ne veut me confier ses enfants, personne ne veut prendre de risque... Il y a des dommages collatéraux importants, on perd des amis. Moi, je suis quand même chanceux, 95 % sont restés.»

Martin* a été faussement accusé - et blanchi - d'avoir frappé sa femme et d'avoir agressé sexuellement sa fille.

Mamadou n'a jamais vu son fils.

«Ils m'ont arrêté dans la salle d'accouchement. Elle m'avait demandé de la conduire parce qu'elle avait des contractions. Quand on est arrivés, elle a appelé sa mère, sa mère est arrivée avec les policiers... Il y avait une policière, elle a dit : "J'ai un problème, ce n'est pas le grand criminel qu'on nous a décrit..."»

Mamadou était alors accusé de bris de condition.

L'histoire de Mamadou et de son ex est extrêmement compliquée, les deux ont une interdiction de se trouver en présence de l'autre. «Ce jour-là, j'ai vu un message où elle me demandait d'aller lui acheter une chaise berçante pour le bébé, je suis allé chez Clément - j'ai gardé le reçu -, je suis allé la lui porter.»

C'est là qu'elle a dit avoir des contractions.

Après son arrestation, Mamadou a tout de suite pris le chemin de la prison. «Je suis resté en détention provisoire pendant huit mois et demi! À trois mois, deux fois, ils m'ont proposé de plaider coupable à des accusations réduites, et me libérer tout de suite après, mais j'ai refusé. Je n'ai rien fait de ce dont on m'accuse, absolument rien. Donc, je ne plaiderai pas coupable. Ils voulaient pas me laisser sortir sans que je plaide coupable pour un crime que je n'ai pas commis, j'ai préféré rester en prison alors et attendre dignement mon procès.»

La première arrestation de Mamadou est liée à une scène de violence conjugale que son ex a inventée. «Elle a raconté une scène effroyable, qui commence alors qu'elle est en sous-vêtements sur le sofa en train de se faire sécher les cheveux. J'arrive et je me rue dessus, je la frappe pendant presque 15 minutes, comme un malade mental, sur le visage et sur toutes les parties du corps, je la pourchasse, elle parvient à se sauver dans la rue et elle appelle la police.»

En cour, Mamadou a demandé comment était habillée son ex quand les policiers l'ont recueillie tout de suite après. «Elle était habillée à quatre épingles, coiffée. Aucune marque ou trace de rougeur sur le visage ni nulle part sur le corps.»

Son ex n'a pas pu expliquer ça.

«J'ai été acquitté après tout ce temps en prison pour rien!» Libre depuis peu, il doit reconstruire sa vie professionnelle, en plus de devoir se battre pour avoir la garde de son enfant. «Je crois que mon fils va avoir un an bientôt. Je ne sais même pas quand il est né exactement, ce n'était pas le jour où je me suis fait arrêter.»

Il aimerait bien voir son garçon. «À l'état civil, elle a déclaré "père inconnu"...»