Le fardeau de la preuve

(Québec) CHRONIQUE / La violence conjugale est un terrible fléau, comme en témoignent les manchettes chaque jour. Mais, parfois, il arrive que de fausses accusations soient portées au détriment de la vérité. Voici l'histoire d'hommes qui ont comme point commun d'être père et d'avoir été faussement accusés de violence conjugale ou d'agression sexuelle. S'étant sentis «présumés coupables» dès leur arrestation, ils ont eu du mal à faire la preuve de leur innocence. Incursion dans un côté sombre - et tabou - du système de justice. FAUSSEMENT ACCUSÉS / 2 de 3

Il a gagné 9 des 10 procès que son ex a intentés, il a perdu sur la pension alimentaire. «J'étais enfin divorcé, en faillite, ruiné, sans fond de retraite, temporairement sans emploi et sur l'aide sociale. Je reste dégoûté à jamais par cette machine judiciaire juste bonne à générer la pauvreté et la détresse.»

Jérôme a eu gain de cause, mais il est fauché. «Ça m'a coûté environ 100 000 $ pour me défaire des accusations, pour ravoir la garde de mes enfants. Ma mère avait raison, elle me répétait tout au long des procédures, quand j'étais écoeuré, «mets un pied devant l'autre, c'est un chemin de braise...»

Martin, lui, n'a pas fini de payer. «En un an et demi, ça m'a coûté 35 000 $, ça me coûte 1900 $ par mois juste pour garder mon avocat. «Ma marge de crédit est accotée, je suis dans le rouge partout.»

«Tout le monde embarque encore une fois. J'essaye de produire la lettre qu'elle a écrite comme preuve, pour montrer qu'elle a déjà fait ça, mais on ne veut rien savoir. Quand je dis que je veux parler, ils me disent "on n'a pas besoin de vous entendre..." C'est compliqué, ça fait des plain­tes croisées...»

Enquêteur à la police de Québec, Jean Poirier est bien conscient que des personnes détournent la justice pour arriver à leurs fins. «Sur les 2200 plaintes qu'on reçoit chaque année, ça peut arriver.»

«C'est souvent difficile de valider les déclarations, c'est souvent la version de l'un contre la version de l'autre», et une seule version si l'accusé se prévaut de son droit au silence. «Quand on a des doutes sur la version de la victime, on la convoque à une autre rencontre. On a des techniques pour savoir si elle ment.»

Jean Poirier est encore plus prudent lorsque des enfants sont dans le portrait. «S'il y a un conflit pour obtenir la garde des enfants, ça sonne une cloche. Est-ce une aliénation parentale? On est beaucoup plus vigilants dans ces cas-là parce qu'on sait que chacun tire la couverte de son bord.»

Quand le policier juge que la plainte peut faire l'objet d'accusation, le dossier est transféré à la Couronne.

Le bât blesse là aussi, selon les expériences racontées par Martin, Jacques et les autres hommes contactés pour ce dossier. C'est le cas de Tarek, qui a tenté d'alerter les procureurs des manigances de son ex jusqu'à ce qu'elle quitte le pays avec leurs deux enfants. Il a obtenu la garde complète.

C'est le cas de Mamadou, qui a vu le chef d'accusation être modifié entre deux audiences, sans qu'on ne l'informe. «Donc du 19 février 2015 au 3 février 2017, elle était accusée d'introduction par effraction dans une maison dans le but d'y commettre un acte criminel. Et comme par magie, le 10 mars les charges sont modifiées pour présence illégale dans une maison d'habitation pour lui permettre de plaider coupable et ne pas avoir de dossier criminel...»

Son ex est débarquée chez lui sans prévenir. «Elle m'a menacé avec un couteau avant de saccager mon condo. Elle a été arrêtée et accusée. Pour se venger, elle a inventé une horrible histoire où c'est moi qui l'aurais séquestrée, battue, étranglée... J'ai été arrêté à mon tour, puis remis en liberté!»

Au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Jean-Pascal Boucher assure que les procureurs travaillent toujours de façon objective et juste. «Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, lorsqu'ils abordent les dossiers de violence familiale, conjugale ou sexuelle, doivent adopter une attitude empreinte de respect, d'écoute et d'ouverture, pour permettre aux plaignants et aux personnes qui les entourent de faire face au processus judiciaire. Le procureur doit aussi s'assurer d'éviter d'avoir une «vision tunnel» dans l'analyse de la preuve fournie par ces témoins.»

Je lui ai soumis quelques cas où, justement, les accusés se sont sentis dans un tunnel au bout duquel il n'y avait pas de lumière. «J'entends ce que vous me dites. Mais le travail du procureur est basé sur l'objectivité et la justice. [...] De toute façon, je ne peux pas discuter de cas précis, c'est la règle du sub judice.»

