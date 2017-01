Mariage à donner

Un beau mariage en blanc.

Lyne avait tout planifié pour que sa journée soit à la hauteur. «J'ai toujours tripé sur les mariages. Pour aller chercher mes idées, je suis allée sur des sites de mariages, comme "Les mariés de 2014".»

Puis, un beau jour qui n'était pas si beau, elle s'est réveillée avec deux doigts bleus.

Le diagnostic est tombé à peine cinq mois après son mariage. «J'ai déchanté assez vite. Après avoir investigué, les médecins m'ont annoncé que c'était la sclérodermie.» La maladie prend plusieurs formes, elle peut s'attaquer aux organes.

Lyne s'est mise à broyer du noir. «J'ai voulu en finir avec la vie...»

Mais la vie n'en avait pas fini avec elle. «Pour me remonter le moral un peu, je suis retournée sur les sites de mariage, j'ai écrit à des gens qui étaient en train de préparer le leur et puis, comme ça, en 2015, je me suis retrouvée à 15 mariages!»

Elle s'est pointée là, tout bonnement. «Ça m'a fait du bien...»

Le blanc, tranquillement, a chassé ses idées noires. «Je suis bien dans un mariage, j'aime ça, tout le monde est beau, tout le monde rit. Ce n'est pas la même affaire qu'à un party. Les parents font de beaux discours, ils disent de belles choses sur leurs enfants. Ça m'a redonné le goût de vivre.»

Certaines mariées sont devenues des amies.

Puis, elle a eu «une idée pas d'allure... Je suis allée sur mes sites de mariées et j'ai lancé l'idée d'organiser un mariage à quelqu'un, clés en main, avec tout fourni, pour 100 personnes.» Elle a trouvé des partenaires dans son coin, à Sherbrooke, un photographe, un traiteur, une salle.

Une robe pour la mariée, pour les demoiselles d'honneur, un habit pour le marié.

Même un artificier.

Ils font tout gratuitement.

Elle est «allée dans les médias» pour parler de son projet, elle a reçu 290 lettres, tous des gens qui lui racontaient pourquoi ils voulaient se marier. «Parce que j'avais retrouvé le bonheur et la joie, je voulais le redonner.» Elle a lu chacune des lettres, parfois quelques paragraphes, parfois quelques pages.

«Ce n'est pas facile de choisir. Quand tu lis toutes ces histoires, ça ébranle dans les émotions. Il y avait beaucoup d'abus, de la violence, de la maladie.»Elle a choisi un couple qui a perdu un enfant, emporté à 12 ans par un fulgurant cancer.

Georges-Étienne Milot et Mélanie Bureau se sont dit «oui» le 12 novembre dernier.

Lyne a remis ça, à Trois-Rivières. «Je suis là-dedans présentement, je suis en train d'organiser un deuxième mariage...»

Jamais deux sans trois. En fin de semaine, Line aura un stand au Salon de la mariée de Lévis, pour recueillir les histoires. «Il y a un promoteur qui m'a contactée après m'avoir vue à Denis Lévesque, c'est Claude Boivin, il m'a convaincue de faire ça. Pour les médias, j'ai une collaboration avec le 102,9.»

Le couple qui sera choisi convolera le 14 octobre 2017.

Line commence presque à être victime de son succès. «Quand j'approche les partenaires, soit je vais les voir, soit je les appelle. J'ai un taux d'acceptation de 100 %! J'avais un message ce matin d'un photographe qui m'offrait ses services...»

Côté santé, Line croise les doigts. «Depuis deux ans, c'est stable, c'est contrôlé grâce à la médication. La maladie peut se limiter aux mains, mais elle peut aller ailleurs, on ne sait pas. Pour le moment, ça va bien.»

C'est ce moment-là qui compte.

En organisant ses mariages tout inclus, Lyne a permis à d'autres de redonner au suivant, en contribuant au bonheur de quelqu'un. «Le monde veut, comme moi, faire une différence. Peu importe ce qui arrive, peu importe les épreuves, la vie est belle. Elle vaut la peine d'être vécue.»