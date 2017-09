Autrement dit

«Le toit [de ma maison] a été arraché. Je n'ai plus rien pour me protéger contre l'ouragan. L'eau envahit la maison.»

Source : The New York Times

453 048

Nombre d'images transmises par la sonde spatiale Cassini, depuis son lancement, en octobre 1997. Après avoir passé 13 ans dans l'orbite de Saturne, la sonde allait manquer de carburant. Alors les scientifiques de la NASA et de l'agence italienne ASI ont choisi de l'envoyer se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne, comme un météore, le 15 septembre. De cette manière, la sonde n'entrera pas en collision avec Titan et Enceladus, deux lunes de Saturne qui soulèvent beaucoup d'intérêt. Bref, on ne court plus le risque qu'elle introduise des bactéries terrestres sur deux planètes qui pourraient contenir de la vie sous leurs épaisses couches de glace.

Source : Le Monde

***